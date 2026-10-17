¡Felices 30! Madonna celebra el cumpleaños de su hija Lourdes León con una colección de fotos únicas

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lourdes León, la hija mayor de Madonna, celebró su cumpleaños número 30 el pasado 14 de octubre y recibió una especial dedicatoria de su madre. La Reina del Pop compartió fotografías y videos inéditos que recorren distintas etapas de la vida de su primogénita, acompañados de una reflexión sobre su maternidad, el nacimiento de la joven y el vínculo que las une.

A través de Instagram, la cantante recordó las complicaciones que enfrentó durante el parto de Lourdes, ocurrido en un hospital del este de Los Ángeles. Según relató, la bebé estaba mal posicionada y, después de 18 horas de trabajo de parto, una disminución de su frecuencia cardíaca obligó a los médicos a realizar una cesárea de emergencia. Además, evocó la intensa atención mediática que rodeó aquel momento.

En su publicación, Madonna también dedicó unas palabras al vínculo especial que mantiene con su hija, a quien llama cariñosamente Lola. La artista expresó el profundo amor que siente por ella y le recordó la importancia de mantener su identidad, seguir soñando y no olvidar sus orígenes. El mensaje estuvo acompañado de recuerdos familiares que mostraron diferentes momentos de la vida de Lourdes.

Lourdes León y su relación con Madonna

La celebración llega después de un importante acercamiento profesional entre ambas. Lourdes participó en el álbum Confessions II, lanzado en julio de 2026, que alcanzó el primer lugar de la lista Billboard 200 y se convirtió en el décimo disco de Madonna en conseguir esa posición. La colaboración surgió por iniciativa de la joven, quien propuso crear una canción juntas como una forma de sanar su relación.

Madonna y Lourdes León

Lourdes nació el 14 de octubre de 1996, fruto de la relación entre Madonna y Carlos Leon. Aunque creció bajo la atención que genera su madre, ha buscado construir una identidad propia y abrirse camino sin depender exclusivamente de su apellido. De hecho, en junio de 2026, Madonna reveló que su hija prefiere evitar apoyarse en sus conexiones familiares para no ser percibida como alguien que aprovecha esos privilegios.

Su trayectoria en la moda y la música

Más allá de su faceta familiar, Lourdes ha desarrollado una carrera en la industria de la moda. Debutó en las pasarelas en 2018, durante un desfile de Gypsy Sport, y posteriormente trabajó con reconocidas firmas como Versace, Marine Serre y Savage X Fenty, la marca de Rihanna. Su presencia en este sector le ha permitido consolidar una trayectoria independiente de la carrera musical de su madre.

Asimismo, Lourdes ha explorado la música bajo el nombre artístico de Lolahol, con una propuesta experimental que se diferencia del pop que caracteriza a Madonna. La joven forma parte de una familia numerosa: su madre también es madre de Rocco, David, Mercy y las gemelas Stella y Estere. Así, sus 30 años llegan en una etapa en la que combina proyectos artísticos, independencia profesional y una relación con su madre que también encuentra nuevos espacios de conexión.