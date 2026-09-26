MTV VMAs 2026: Madonna lidera nominaciones y regresa al escenario tras 23 años este domingo

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los MTV Video Music Awards 2026 ya tienen todo listo para una nueva edición que reunirá a algunas de las figuras más importantes de la música internacional. La ceremonia se realizará este domingo 27 de septiembre en Los Ángeles y tendrá a Madonna como una de sus grandes protagonistas, tanto por sus 11 nominaciones como por su esperado regreso al escenario.

¿Dónde y cuándo ver los VMAs 2026?

La gala tendrá lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles y contará con Snoop Dogg como anfitrión, quien debutará al frente de los VMAs. La ceremonia tendrá una duración aproximada de dos horas y podrá seguirse a través de MTV y Paramount+, con una transmisión programada para las 5:30 p. m., hora de Perú. El evento reunirá a artistas de diferentes géneros y generaciones.

Madonna llega a esta edición encabezando la lista de nominaciones con 11 menciones. La Reina del Pop competirá en categorías como Video del Año, Artista del Año y Canción del Año, además de apartados técnicos como Mejor Colaboración, Mejor Dance, Dirección, Dirección de Arte, Cinematografía, Edición, Coreografía y Efectos Visuales.

Además de competir por los principales premios, Madonna protagonizará uno de los momentos más esperados de la noche. La cantante será la encargada de abrir la ceremonia y volverá a presentarse en los VMAs después de 23 años. Su regreso cobra mayor relevancia debido a que este año también encabeza la lista de candidatas con el mayor número de nominaciones.

Por su parte, Taylor Swift aparece como la segunda artista con más nominaciones, con nueve menciones. La cantante competirá por categorías como Video del Año y Artista del Año. Mientras tanto, Ariana Grande y Sabrina Carpenter cuentan con siete nominaciones cada una, consolidándose también entre las principales figuras de esta edición.

Más nominados

La lista continúa con Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson, quienes acumulan cinco nominaciones. LISA suma cuatro, mientras que Shakira, Tate McRae, GENER8ION y Yung Lean cuentan con tres. Entre las categorías principales se encuentran Video del Año, Artista del Año, Canción del Año, Mejor Artista Nuevo, Mejor Colaboración, Mejor Pop, Mejor Hip-Hop y Mejor R&B.

La ceremonia también tendrá otros momentos destacados. Taylor Swift recibirá el Artist Director Honors, reconocimiento que MTV entregará por primera vez. Además, están confirmadas las actuaciones de LISA, RAYE, Sienna Spiro, Shaboozey, Gunna y GENER8ION junto a Yung Lean.

Finalmente, Nirvana recibirá el Video Vanguard Award, uno de los principales homenajes de la noche. De esta manera, los VMAs 2026 combinarán grandes presentaciones, reconocimientos y regresos esperados, con Madonna como una de las figuras centrales de una ceremonia que reunirá a distintas generaciones de la música.