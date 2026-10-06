Juan Pablo II College presenta camiseta en honor al papa León XIV: "Une fe, identidad y orgullo"

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las expectativas ante la llegada del papa León XIV al Perú cada vez son más altas conforme se acerca el día en que arribará al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. De acuerdo al itinerario de su viaje apostólico que se realizará del 11 hasta el 16 de noviembre. Ello en el marco de su primera visita a Sudamérica.

En este contexto, el club peruano de fútbol Juan Pablo II College sorprendió al presentar una indumentaria especial que han elaborado en honor al sumo pontífice a modo de homenaje.

La camiseta especial de Juan Pablo II en honor a León XIV

El último lunes, 5 de octubre, el conjunto de Chongoyape dio a conocer su nueva camiseta mediante sus canales oficiales bajo el lema "Somos once, somos uno" sorprendiendo a sus fanáticos y al público en general.

"En honor a Su Santidad el papa León XIV, presentamos una camiseta que une fe, identidad y orgullo. Un homenaje a un momento histórico que nos une como familia", se lee en la descripción de la publicación en Instagram.

Anverso de la camiseta en honor a León XIV

Cabe señalar que, la camiseta es de color blanco y presenta detalles en las mangas y el cuello de color dorado. Como parte del diseño hay una imagen alusiva a la Diócesis de Chiclayo, donde Robert Prevost se desempeñó como obispo.

Además, lleva en el pecho el escudo del equipo Juan Pablo II College el cual coincidentemente lleva el rostro del papa Juan Pablo II, quien también logró realizar una visita histórica tal y como lo hará Robert Prevost próximamente.

Reverso de la camiseta en honor a León XIV

¿Cómo se podrá adquirir esta camiseta en honor al papa León XIV?

De acuerdo a lo informado por el club que disputa la Liga 1 2026, solo se han habilitado 200 cupos para que las personas puedan adquirir las camisetas en honor al Santo Padre.

Asimismo, se prevé que los jugadores del cuadro norteño luzcan la indumentaria conmemorativa el sábado 17 de octubre cuando enfrenten a Sport Boys, en la Villa Deportiva Juan Pablo II.

Es así que, en el marco de la próxima llegada del papa León XIV a nuestro país del 11 al 16 de noviembre como parte de su primera visita a Sudamérica, el club peruano de fútbol, Juan Pablo II College presentó su nueva camiseta en honor al Santo Padre que ha generado gran expectativa en los fanáticos del cuadro de Chongoyape y en el público en general por su diseño.