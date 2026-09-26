Tini Stoessel rompe en llanto durante concierto tras recientes problemas familiares y distanciamiento de su padre

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tini Stoessel protagonizó un emotivo momento durante uno de sus recientes conciertos de su gira FUTTTURA en Bogotá, Colombia. La cantante argentina no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el difícil momento personal que atraviesa y reconoció que actualmente enfrenta un proceso de duelo, en medio de las recientes dificultades relacionadas con su padre.

Durante la presentación, Tini hizo una pausa para abrirse con sus seguidores y mostrar una faceta más vulnerable. Aunque evitó revelar detalles sobre la situación familiar que atraviesa, sus palabras estuvieron relacionadas con los últimos acontecimientos que han generado especulaciones sobre un distanciamiento con Alejandro Stoessel, con quien también terminó su vínculo profesional.

La artista agradeció especialmente el respaldo que ha recibido de su público durante esta etapa. Visiblemente conmovida, destacó que sus seguidores se han convertido en una compañía importante mientras intenta sobrellevar este periodo complicado. Además, reconoció que muchas de las personas presentes también pueden estar enfrentando sus propios procesos emocionales.

En medio de este momento, Tini buscó entre el público a Rodrigo De Paul, su prometido, quien asistió al concierto acompañado de sus hijos. El futbolista se ha mantenido cercano a la cantante durante esta nueva etapa y fue testigo del momento en que ella decidió hablar abiertamente sobre sus sentimientos frente a miles de personas.

Las dificultades familiares cobraron mayor atención en agosto, cuando comenzaron a difundirse versiones sobre una presunta auditoría de las finanzas de Tini. Según esos reportes, la cantante habría descubierto problemas relacionados con el acceso a parte de su patrimonio, que habría sido administrado por su padre desde que era niña. Sin embargo, estos señalamientos no han sido confirmados oficialmente.

Asimismo, algunos cambios en la carrera de Tini alimentaron las especulaciones, como la salida de determinadas canciones vinculadas a su padre de sus presentaciones. Pese a ello, la cantante ha optado por mantener los detalles de su situación familiar en privado y continuar con sus compromisos profesionales mientras encuentra apoyo en sus amigas, su equipo, Rodrigo y sus seguidores.