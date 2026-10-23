Jean Paul Gabuteau reacciona al nacimiento de su segundo hijo con Silvia Cornejo: ¿Qué dijo?

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jean Paul Gabuteau fue abordado por las cámaras de un programa de espectáculos luego de confirmarse el nacimiento del bebé que tiene con Silvia Cornejo. El empresario recibió las felicitaciones por la llegada de su hijo; sin embargo, evitó pronunciarse sobre su situación sentimental con la exconductora, con quien atraviesa una separación.

¿Qué dijo Jean Paul sobre Silvia?

Durante el encuentro, una reportera del programa de espectáculos se acercó a Gabuteau para felicitarlo por la llegada del pequeño. El empresario respondió brevemente y agradeció el gesto, aunque no brindó mayores detalles sobre el nacimiento ni sobre el estado de salud de Silvia Cornejo después del parto.

"Gracias, gracias", dijo el empresario para las cámaras de 'Amor y Fuego'.

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando la periodista le preguntó si había retomado su relación con su aún esposa. Ante la consulta, el empresario optó por guardar silencio, evitando confirmar o descartar una posible reconciliación después de la polémica que marcó los últimos meses de su relación.

Cabe recordar que Silvia Cornejo confirmó meses atrás que estaba embarazada por segunda vez de Gabuteau, pese a que ambos habían decidido poner fin a su relación. La separación se produjo después de que el empresario fuera vinculado a una presunta infidelidad, situación que generó repercusión en los programas de espectáculos.

Por otro lado, 'Amor y Fuego' informó que la exconductora habría dado a luz mediante una cesárea en una conocida clínica de Surco. No obstante, hasta el momento no se han difundido mayores detalles sobre su recuperación ni sobre el estado del recién nacido.

El cumpleaños de Jean Paul

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau volvieron a tomar fuerza luego de que Magaly TV, La Firme difundiera imágenes del empresario celebrando sus 50 años en el departamento de la conductora, pese a que ambos habían anunciado el final de su relación.

En las imágenes emitidas por el programa de espectáculos, Jean Paul Gabuteau aparece visiblemente emocionado durante la celebración y compartiendo con sus invitados. Incluso, se le observa cantando junto al imitador de Pedro Suárez Vértiz, Carlos Ramírez, quien fue convocado para amenizar el encuentro realizado en la vivienda de Cornejo.

La situación llamó especialmente la atención porque, aunque Gabuteau compartió en sus redes sociales algunas fotografías junto a sus amigos por su cumpleaños, evitó publicar imágenes en las que apareciera Silvia Cornejo. Sin embargo, las imágenes difundidas por Magaly TV, La Firme permitieron identificar que la celebración se realizó en el departamento de la conductora.