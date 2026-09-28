¿Lo perdonó? Jean Paul Gabuteau es captado ingresando a la casa de Silvia Cornejo tras reciente separación

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jean Paul Gabuteau volvió a generar atención luego de ser captado ingresando de madrugada a la vivienda de Silvia Cornejo durante varios días consecutivos. Las imágenes difundidas por Magaly TV, La Firme llaman la atención debido a que la modelo había confirmado semanas atrás el final de su relación, luego de una nueva infidelidad.

Según las imágenes difundidas por el programa, Gabuteau fue captado la noche del viernes durante una reunión en San Isidro. Horas después, el empresario apareció en Miraflores y posteriormente se dirigió en su camioneta hasta la vivienda de Silvia Cornejo, ubicada en Barranco, donde ingresó durante la madrugada del sábado.

Sin embargo, el encuentro no habría sido un hecho aislado. La noche siguiente, Jean Paul volvió a ser visto en Miraflores y, horas después, nuevamente llegó en su camioneta hasta la casa de la madre de sus hijos. De esta manera, fue registrado ingresando al inmueble durante dos madrugadas consecutivas.

Las imágenes toman mayor relevancia debido a que Silvia Cornejo había confirmado semanas atrás que su relación con Gabuteau había llegado a su fin. En aquella oportunidad, la modelo había señalado que el empresario ya no vivía en su casa y que la ruptura se produjo después de una nueva infidelidad.

Ahora, los registros difundidos por el espacio de espectáculos muestran que Gabuteau volvió a acudir a la vivienda de Silvia en días consecutivos. Aunque las imágenes no permiten conocer el motivo de sus visitas, su presencia genera interrogantes sobre la relación que mantienen actualmente, especialmente después de la separación que ambos habían hecho pública.