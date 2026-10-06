¿Ya se reconciliaron? Jean Paul Gabuteau celebró su cumpleaños en el departamento de Silvia Cornejo

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau volvieron a tomar fuerza luego de que Magaly TV, La Firme difundiera imágenes del empresario celebrando sus 50 años en el departamento de la conductora, pese a que ambos habían anunciado el final de su relación.

El cumpleaños de Jean Paul en casa de Silvia

En las imágenes emitidas por el programa de espectáculos, Jean Paul Gabuteau aparece visiblemente emocionado durante la celebración y compartiendo con sus invitados. Incluso, se le observa cantando junto al imitador de Pedro Suárez Vértiz, Carlos Ramírez, quien fue convocado para amenizar el encuentro realizado en la vivienda de Cornejo.

La situación llamó especialmente la atención porque, aunque Gabuteau compartió en sus redes sociales algunas fotografías junto a sus amigos por su cumpleaños, evitó publicar imágenes en las que apareciera Silvia Cornejo. Sin embargo, las imágenes difundidas por Magaly TV, La Firme permitieron identificar que la celebración se realizó en el departamento de la conductora.

Además, Carlos Ramírez reveló que coordinó directamente con Silvia Cornejo los detalles de su presentación para el cumpleaños. Este elemento reforzó las especulaciones sobre la cercanía que ambos mantienen actualmente, pese a la separación anunciada meses atrás.

"En Barranco también fue lo de Silvia. Llevamos los equipos según el ambiente, porque ese día Silvia me dijo: 'Es chiquito'. Pero al final llevamos los dos parlantes, porque uno daba a la terraza, al balcón, y el otro daba dentro de la casa", reveló.

¿Qué dijo Jean Paul sobre la ruptura con Silvia?

Las cámaras de 'Amor y Fuego' encontraron nuevamente a Gabuteau durante una salida nocturna con amigos. El empresario fue consultado directamente por lo ocurrido con Silvia y por las imágenes junto a Analía; sin embargo, evitó profundizar en los detalles y prefirió mantener una postura reservada frente a las preguntas.

"Silvia ya habló con ustedes ¿no?. Ya está. No vendan cosas que no son", declaró para 'Amor y Fuego'.

Asimismo, cuando le preguntaron si tenía intención de retomar su relación con Silvia o continuar su vínculo con Analía, Gabuteau señaló que Silvia ya había hablado públicamente sobre el tema. Con ello, dejó entrever que considera que la versión de la exconductora ya había sido expuesta y que no tenía intención de añadir mayores detalles.

Recordemos que Cornejo decidió poner fin a su relación con Gabuteau luego de que se difundiera un nuevo informe sobre una presunta infidelidad del empresario con su expareja, Analia Jiménez. En aquel momento, la conductora confirmó que esperaba su segundo hijo con Gabuteau, pero dejó claro que el embarazo no cambiaría su decisión de terminar la relación.