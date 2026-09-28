Susy Díaz cumple 63 años en el Caribe y revela detalles de su celebración junto a sus amigas

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Susy Díaz celebra este 28 de septiembre sus 63 años fuera del Perú. La exvedette viajó al Caribe colombiano junto a unas amigas para festejar esta fecha y compartir imágenes de su estadía. Además, recordó que acostumbra viajar durante su cumpleaños para disfrutar y renovar energías.

Susy Díaz disfruta su cumpleaños en el Caribe

En entrevista con Trome, Susy Díaz anució al Caribe colombiano para celebrar su cumpleaños acompañada de amigas. La artista evitó precisar el lugar donde se encuentra y explicó que prefiere mantenerlo reservado. Durante su estadía, compartió imágenes relacionadas con el paisaje y las actividades que realiza.

"Hay que disfrutar la vida, como todos los años, he viajado al extranjero para celebrar mi cumpleaños y recargarme de buena energía, solo buenas vibras", declaró.

La exvedette también señaló que mantiene ciertas precauciones respecto a la información que comparte sobre sus viajes. Por ello, decidió no revelar exactamente su ubicación, aunque confirmó que disfruta de una playa durante esta celebración. Susy Díaz mostró parte de su experiencia mediante publicaciones realizadas en redes sociales.

Durante una transmisión, Susy Díaz también habló sobre los árboles y las energías. Explicó que, según sus creencias, abrazarlos permite liberar aquello que considera negativo y renovar energías. En ese contexto, continuó mostrando momentos de su viaje y aprovechó para enviar un mensaje sobre disfrutar cada etapa.

El baño de florecimiento antes del viaje

Antes de viajar, Susy Díaz realizó un baño de florecimiento con el propósito de buscar nuevas oportunidades en el amor. La exvedette explicó que suele realizar este tipo de rituales y que, en esta ocasión, espera conocer a un hombre extranjero que pueda convertirse en su pareja.

Susy Díaz también explicó que busca una relación en la que sea tratada con consideración. En sus declaraciones señaló que espera encontrar a un galán extranjero que la valore y la trate como una reina. El ritual se realizó días antes de su viaje para celebrar sus 63 años.

La celebración actual ocurre después de que, durante septiembre, otros medios informaran sobre los planes de Susy Díaz para viajar por su cumpleaños. En aquella publicaciones se mencionaba Europa y España como destinos previstos, además de una invitación de la comunidad latina residente en España para participar en actividades especiales.

A sus 63 años, Susy Díaz continúa con actividades vinculadas a sus viajes, presentaciones y vida pública. En esta oportunidad, eligió celebrar fuera del Perú y acompañada de amigas, mientras mantiene su intención de conocer a una nueva pareja y disfrutar de esta etapa personal.