Mario Irivarren revela el conmovedor MOTIVO por el cual aún vive con su mamá: "Sufre de..."

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El conductor de 'La Manada', Mario Irivarren, vuelve a remecer la farándula peruana tras confesar públicamente el motivo del por qué aún vive con su mamá. ¿Qué dijo el exchico reality?

¿Por qué Mario Irivarren vive aún con su mamá?

Mario Irivarren sorprendió a todos los seguidores del podcast 'La Manada' al desvivirse en elogios por Tabata Suárez, su actual pareja. El exchico reality de 'Esto es Guerra' sostuvo que la joven ganó su corazón por su "linda forma de ser", una persona "bonita, inteligente, trabajadora", que se convirtió en su "confidente".

Pero no solo ello, sino que en una reciente entrevista con Verónica Linares, el exchico reality brindó mayores detalles de su vida privada. En primer lugar, recordó que sus padres se separaron cuando él tenía 20 años, justo al inicio de su participación en 'Combate', cuando tenía 20 años de edad.

Desde ese momento, asumió nuevas responsabilidades en casa y permaneció junto a su madre, Marcela León, una decisión que mantiene en pie hasta la actualidad, pese a los cuestionamientos o burlas que pueda recibir por seguir viviendo junto a ella a pesar de su edad, 35 años.

Según contó en 'La Linares', él no se separa de su madre, ya que necesita alguien cerca porque sufre de muchos dolores por una fibromialgia (una afección crónica y de larga duración que causa dolor musculoesquelético generalizado en todo el cuerpo, acompañado de fatiga extrema y problemas de sueño).

"Justamente mi mamá vive conmigo porque necesitaba cuidados básicamente. Mi mamá sufre de muchos dolores musculares por fibromialgia. Si ella cocina un día, al día siguiente no se levanta, si lava no se levanta", expresó el conductor de 'La Manada'.

Revela enfermedad crónica que tiene su madre

Mario Irivarren contó que el cuadro de dolor que sufre su madre demandan una vigilancia permanente, traslados médicos oportunos y la administración oportuna de sus tratamientos; una responsabilidad que él decidió asumir para velar por el bienestar de su progenitora.

Incluso, durante la entrevista, la pareja de Tabata Suárez negó sufrir de "mamitis", algo que muchas personas le comentan en las redes sociales por el hecho de seguir viviendo con su mamá.

"Genuinamente, a mí como hombre adulto me gustaría vivir solo, no lo voy a negar, pero tengo una obligación moral con mi madre porque me trajo al mundo, la amo y es quien me cuidó y ha estado conmigo en mis buenos días, mis malos días y es la que siempre va a estar para mí y yo tengo que estar ahí para ella", acotó.

En ese sentido, en una entrevista donde dio detalles de su vida familiar, Mario Irivarren sorprendió a todos al revelar que su mamá sufre una enfermedad crónica que le ocasiona varios dolores, por lo cual, él aún vive con ella para brindarle la mejor atención posible y todo su cariño.