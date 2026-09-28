Mario Irivarren olvida a Onelia Molina y oficializa nuevo romance durante viaje a Paracas

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren y Tabata Suárez parecen haber dado un paso más en su relación durante una escapada a Paracas. El ex de Onelia Molina sorprendió al compartir imágenes junto a la joven y un mensaje que rápidamente hizo hablar a sus seguidores sobre este nuevo romance.

¿Mario Irivarren y Tabata Suárez son novios?

Después de varias semanas de rumores sobre un posible romance, Mario Irivarren y Tabata Suárez decidieron compartir públicamente algunos momentos de una escapada que realizaron juntos a Paracas.

Aunque anteriormente ya habían sido vistos compartiendo y dejando señales de cercanía en redes sociales, esta vez las imágenes fueron mucho más directas.

Mario Irivarren fue quien sorprendió primero al publicar un carrusel de fotografías en su cuenta oficial de Instagram.

En las postales se observa a ambos disfrutando de unos días lejos de Lima. En una de ellas aparecen abrazados y sonrientes, mientras que en otra se muestran recostados juntos, dejando en evidencia la confianza que existe entre ambos.

Pero, como suele pasar en estos casos, no solo las fotos hablaron. El mensaje que acompañó la publicación terminó llamando todavía más la atención de sus seguidores.

"La T y la M (emoji de corazón) (tus papis)", escribió Mario Irivarren junto a las imágenes. Las iniciales harían referencia a Tabata y Mario, mientras que la expresión "tus papis" generó más comentarios entre los usuarios, quienes lo tomaron como una señal de su romance.

Tabata comparte románticas fotos con Mario

Tabata Suárez, por su parte, no se quedó atrás y utilizó sus historias de Instagram para compartir algunos detalles del viaje junto a Mario Irivarren.

En una de las publicaciones mostró a la expareja de Onelia Molina descansando frente al mar y acompañó la fotografía con un breve mensaje: "La vida real (emoji de corazón blanco)".

La joven también volvió a compartir la fotografía en la que aparece abrazada junto a Mario Irivarren. Sin embargo, esta vez agregó un detalle que rápidamente llamó la atención: eligió como fondo musical "Pa' la Selección", canción de La T y La M.

El gesto cobró mayor significado porque Mario Irivarren había utilizado precisamente la frase "La T y la M" en la descripción de su publicación. En la historia de Tabata se escucha: "Esta locura no la traten de entender, no tiene cura, se lleva en la piel".

Así, Mario Irivarren y Tabata Suárez dejaron atrás las especulaciones y mostraron públicamente su romance durante su viaje a Paracas.