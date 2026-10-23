Mario Irivarren y Tabata Suárez celebran su primer mes de relación y un anillo desata rumores de compromiso

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren y Tabata Suárez celebraron su primer mes de relación con una salida especial que compartieron en redes sociales. Sin embargo, lo que parecía una romántica velada terminó despertando las especulaciones de sus seguidores, luego de que la joven mostrara una llamativa joya que puso sobre la mesa la posibilidad de un compromiso.

¿Mario y Tábata rumbo al altar?

La tripulante de cabina publicó varias historias en Instagram para compartir detalles de la cena junto al exintegrante de Esto es guerra. Entre las imágenes, una llamó especialmente la atención: un anillo con una piedra llamativa que no pasó desapercibido entre los usuarios y que rápidamente se convirtió en tema de conversación.

Además, Tabata Suárez dejó ver su admiración por el accesorio, lo que alimentó las dudas sobre su significado. Las imágenes llegaron al programa Amor y Fuego, donde los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre analizaron el detalle y comentaron sobre la posibilidad de que la pareja hubiera dado un paso importante en su romance.

Por un lado, Rodrigo González consideró que la apariencia de la joya podría estar relacionada con un compromiso. En tanto, Gigi Mitre planteó que el anillo también podría generar especulaciones sin que necesariamente tuviera ese significado, especialmente porque ambos apenas cumplen un mes juntos.

Internautas desaprueban relación de Mario y Tábata

Hace unas semanas, a través de una tierna publicación, el exintegrante de Esto es guerra compartió una serie de fotos de un reciente viaje con la tripulante de cabina. Ambos se mostraron muy felices y enamorados durante una escapada a Paracas. Además, Mario escribió una tierna descripción: "La T y la M (tus papis)".

Sin embargo, toda esta felicidad se vio ligeramente empañada por una gran cantidad de comentarios en contra de la nueva relación del integrante del pódcast 'La Manada'. Decenas de internautas recordaron la infidelidad de Mario hacia Onelia durante un viaje que hizo a Argentina junto a Said Palao y Patricio Parodi, así como una anterior falta de respeto cuando preguntó por su expareja en una boda.

"Al menos sabemos que después de Mario conocerá al amor de su vida", "¿Estas chicas no ven noticias?", "Igual la vas a engañar", "Los comentarios jamás decepcionan", escribieron.

De esta manera, la celebración romántica de Mario Irivarren y Tabata Suárez terminó acaparando la atención por un detalle que despertó la curiosidad del público. No obstante, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado un compromiso, por lo que la posibilidad continúa siendo una especulación surgida a raíz de las imágenes difundidas.