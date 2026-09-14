¿Sufres de migraña? Estos son los alimentos que debes evitar para prevenir el dolor de cabeza

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Las personas que sufren migraña pueden revisar su alimentación para identificar productos relacionados con sus crisis. Entre los señalados aparecen el vino tinto, el chocolate y los quesos añejos. Sin embargo, los especialistas advierten que estos alimentos no afectan de la misma manera a todos.

Alimentos que pueden relacionarse con las crisis

Según Radio Mitre, el neurólogo Juan Manuel Ceballos, del Hospital Centro Andalucía de Lucena, explicó que la migraña puede limitar la calidad de vida y estar acompañada por sensibilidad a la luz, al ruido, náuseas, vómitos y dolor intenso durante las crisis de migraña frecuentes.

"Hay que tener cuidado con el queso añejo, el chocolate y el vino porque favorecen la migraña", señaló el neurólogo.

Entre los alimentos mencionados están los quesos añejos o muy curados, debido a su contenido de tiramina. Este compuesto puede actuar como desencadenante en algunas personas. El especialista también señaló al vino tinto, cuya composición puede favorecer el dolor de cabeza en pacientes especialmente susceptibles.

El chocolate también aparece entre los productos que deben vigilar quienes padecen migraña. Sin embargo, Radio Mitre precisa que los desencadenantes pueden cambiar según cada paciente. Por ello, no todas las personas presentan una reacción frente al chocolate, queso o vino consumidos de forma habitual.

Ceballos recomendó ajustar la nutrición como parte del cuidado frente a la migraña. También planteó reducir o evitar el alcohol, especialmente el vino tinto, además de revisar otros alimentos cuando exista una relación repetida con las crisis y según la respuesta individual de cada paciente.

El especialista también destacó la importancia de mantener horarios regulares para comer. Pasar muchas horas en ayunas puede favorecer una crisis, al igual que no beber suficiente agua. Estos factores deben considerarse junto con los alimentos cuando una persona intenta reconocer posibles desencadenantes personales frecuentes.

Chocolate y migraña: qué señala el especialista

La relación entre chocolate y migraña requiere observar la respuesta individual. Radio Mitre recoge que algunas personas pueden presentar episodios relacionados con su consumo, mientras otras no. Además, el antojo de chocolate puede aparecer antes de una crisis, según la información difundida por el especialista.

Ciertos alimentos aumentan la la probabilidad de sufrir migraña.

Ceballos también recomendó incorporar ejercicio físico regular y hábitos de sueño ordenados. Para quienes presentan episodios recurrentes, señaló que existen tratamientos farmacológicos para detener las crisis y opciones preventivas. La alimentación forma parte de las medidas generales de cuidado, pero debe revisarse de manera individual.

Identificar los alimentos asociados a una crisis de migraña puede ayudar a reconocer patrones personales. El vino tinto, los quesos añejos y el chocolate figuran entre los productos señalados, pero no todos los pacientes reaccionan igual. Mantener horarios, hidratación, sueño y actividad física es recomendado.