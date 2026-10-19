Pamela López destruye a Renato Rossini Jr. y Samahara tras quedarse sin trabajo: "Cuando te gana la ira..."

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López volvió a generar polémica con sus declaraciones sobre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr., quienes se quedaron sin reality tras la inesperada cancelación de 'El Sultanato'. La trujillana no dudó en cuestionar a ambos personajes de la farándula, aunque dirigió sus críticas hacia aspectos distintos de su participación y comportamiento.

Las críticas de Pamela a Samahara

En el caso de Samahara Lobatón, la expareja de Christian Cueva ironizó sobre la suerte de la hija de Melissa Klug, pues recordó que otro reality en el que participó, 'La Prisión de Destino 2', también dejó de emitirse poco después de su estreno. Por ello, insinuó que su presencia podría traer malos resultados a estos formatos de convivencia.

"Creo que tú eres la salada, Samahara. Eso. Tú no deberías estar ahí. A ver, para el próximo reality, mejor tú no estés", expresó.

La cancelación de 'El Sultanato' se produjo después de apenas tres semanas de emisión. Según explicó la producción, el abandono de varios participantes terminó desestabilizando la competencia y dificultó que se desarrollara una disputa atractiva por la corona. Esta situación habría complicado la continuidad del programa, dejando sin espacio televisivo a sus concursantes.

Pamela arremete contra Renato

Por otro lado, Pamela López también arremetió contra Renato Rossini Jr., a quien le recomendó tener más humildad luego de que este destacara la repercusión que había conseguido el reality. La trujillana consideró que el modelo había llamado la atención durante su paso por 'La Granja VIP', pero cuestionó que se atribuyera un impacto similar con 'El Sultanato'.

"Este otro que repite como loro. ¿Tras pasar las pantallas? Un poquito de humildad, Renato. Yo creo que sí traspasaste las pantallas en 'La Granja Vip'", dijo.

Finalmente, López puso en duda la credibilidad del joven y criticó su manera de relacionarse con otros participantes, especialmente con Paul Michael. Según su apreciación, Renato proyectaría una imagen amigable que no siempre coincidiría con sus reacciones cuando se molesta.

"Tú eres una persona que maneja un doble o triple discurso. Por un lado, abrazabas como amigo a Paul Michael, pero cuando te ganaba la ira, tú no tienes credibilidad. Allá la gente que te cree. Puedes venderte como un chico chévere, pero cuando te gana la ira, eres peor que cualquiera", sentenció.

Es así que, la cancelación de 'El Sultanato' no solo dejó a Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. sin reality, sino que también abrió un nuevo frente de críticas en la farándula peruana. Pamela López aprovechó la situación para cuestionar a ambos participantes, dejando en evidencia que las polémicas entre figuras mediáticas continúan incluso fuera de las pantallas.