Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se quedan sin trabajo: Cancelan reality 'El Sultanato' de forma inesperada

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reality 'El Sultanato', que reunió a Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr., llegó a su fin apenas dos semanas después de estrenarse en YouTube. La cancelación de esta primera temporada sorprendió a sus participantes, quienes se quedaron sin el proyecto en el que venían trabajando y ahora tendrían que regresar a Perú.

Cancelan 'El Sultanato'

La noticia se anunció el 16 de octubre, cuando los concursantes fueron reunidos para comunicarles que el programa no continuaría por el momento. De esta manera, el formato terminó sin elegir a un ganador, pese a que la competencia buscaba enfrentar a sus participantes por un premio. El cierre se produjo mucho antes de lo esperado.

"Hoy le decimos adiós, mas no un hasta nunca, porque pronto nos volveremos a ver. El proyecto, desafortunadamente, ya ha llegado a su final por esta temporada. Recuerden que es un formato totalmente diferente, un formato que se va a manejar por diferentes temporadas", se indicó en el anuncio.

Según la explicación brindada durante la reunión, la salida de varios concursantes habría desestabilizado la dinámica del juego y dificultado el desarrollo de una competencia equilibrada. Por ello, la producción decidió dar por terminada esta temporada, aunque dejó abierta la posibilidad de retomar el formato más adelante, ya que estaba planteado para desarrollarse en diferentes etapas.

Samahara se pronuncia tras cancelación del reality

Ante esta situación, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se despidieron de sus compañeros y agradecieron la oportunidad de formar parte del proyecto. La hija de Melissa Klug destacó la experiencia vivida y aseguró que se iba sin resentimientos ni rivalidades, mientras que el joven también resaltó los vínculos que logró construir durante su participación.

"Yo quiero agradecer por confiar en mí, por confiar en nosotros para avanzar este proyecto. Gracias por la oportunidad, por dejarnos ser y no desampararnos y tenernos como unos princesos", dijo muy conmovida.

Sin embargo, este nuevo cierre representa un contratiempo para Samahara, quien anteriormente también quedó fuera de 'La Prisión de Destino 2', otro reality que fue cancelado en medio de temores por una posible intervención de las autoridades migratorias estadounidenses. Así, la influencer vuelve a quedarse sin un espacio televisivo o digital en el que continuar participando.

Por ahora, ambos tendrían que reorganizar sus planes tras el inesperado final de 'El Sultanato'. Aunque los dos se mostraron agradecidos por la experiencia y dejaron abierta la puerta a futuros encuentros, no se ha confirmado oficialmente cuál será su próximo destino ni cuándo podrían regresar a Perú.