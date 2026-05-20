Carlos Alcántara se molesta por críticas hacia su actitud de soltero: "He llevado mi vida correctamente"

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Alcántara dio un giro radical en su vida tras separarse de su esposa Jossie Lindley, ya que empezó a salir de fiesta constantemente y a ser captado con diferentes mujeres, de manera muy acaramelada y comprometedora. Esta nueva actitud generó muchas críticas hacia él y, recientemente, el actor salió al frente para poner el parche a sus haters.

Cachín pone el parche a críticos

En la más reciente edición del programa de streaming 'Sin más que decir', Carlos se dirigió específicamente a las personas que lo cuestionan por salir de fiesta de forma constante, en vez de mantener un perfil bajo, como siempre lo tuvo durante su vida de casado.

"¿Cómo te va a sentar que alguien, desde la ignorancia, me diga cosas cuando ni siquiera me conoce? Cosas como que yo debería estar sentado en mi casa con mi esposa y mis hijos, en vez de estar haciendo tonteras, que ya no son parte de mi edad (...) O sea, ¿quién chu... tiene que decirte a ti lo que tienes que hacer? ", dijo.

En esa misma línea, Cachín se mostró muy incómodo porque muchas personas lo juzgan sin conocer el trasfondo de lo que él siente. "O sea, ¿quién te juzga sin conocerte y dice cosas de ti cuando no te conoce? Mi vida la he llevado correctamente. Siempre dicen: 'ahí viene el hombre de la noche'. O sea, ¿yo no he sufrido por separarme?", indicó.

La actitud de Alcántara fue bien tomada por los conductores del pódcast. Sin embargo, Magaly Medina también hizo un análisis y le aconsejó que se tome las burlas de manera deportiva, ya que tiene bastante experiencia en el medio y lo mejor que puede hacer es no darle demasiada importancia a las críticas por la forma en que vive actualmente.

La vida loca de Cachín

Hace unas semanas, las cámaras de 'Magaly TV, la firme' llegaron hasta una conocida discoteca en el distrito de La Victoria, donde encontraron al popular 'Cachín' retirándose del recinto en horas de la mañana y de la mano de una joven que llevaba un vestido ceñido al cuerpo con diseño de animal print. El actor y la mujer estaban de la mano y se fueron a bordo de una camioneta que los esperaba.

Según el programa de espectáculos, ambos se dirigieron hacia la casa del actor en Chorrillos, aunque no se conocieron más detalles. Lo que sí se mostró fueron imágenes dentro de la discoteca, donde Carlos y su acompañante estuvieron muy cariñosos durante la noche.

En medio de cuestionamientos y comentarios sobre su nueva etapa personal, Carlos Alcántara decidió defenderse públicamente y dejar en claro que también atraviesa un proceso emocional tras su separación. El actor busca vivir esta etapa a su manera, sin sentirse presionado por las opiniones externas ni por la imagen que mantuvo durante años.