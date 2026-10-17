¡Es oficial! Samahara Lobatón enciende las redes con foto junto a Renato Rossini que confirmaría su romance

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La creadora de contenido y chica reality, Samahara Lobatón sorprendió en redes sociales al publicar foto junto a Renato Rossini en la que ambas figuras mediáticas salen dándose un beso. Dicha publicación ha generado todo tipo de comentarios y confirmaría su romance.

Samahara Lobatón publica foto con Renato Rossini

Luego que se confirmara la cancelación del reality en el que Samahara Lobatón y Renato Rossini participaban, la influencer capturó todas las mirabas en su redes sociales al publicar una imagen junto al modelo peruano dándose un beso, un indicio que confirmaría su relación.

Dicha publicación despertó nuevas reacciones y alimentó las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos. Durante las últimas semanas, la cercanía entre Samahara y Renato había generado comentarios entre los seguidores del programa, quienes especulaban sobre la naturaleza del vínculo que mantenían.

Como parte de la publicación, la hija de Melissa Klug recopiló una serie de imágenes con sus compañeros del reality, personas con las que compartió recientemente y estableció un vínculo cercano.

Entre las fotografías destacó la imagen en la que aparece besando a Rossini, lo que llamó especialmente la atención de los usuarios y provocó diversas reacciones en las plataformas digitales. El gesto ha despertado el interés de sus seguidores, quienes permanecen atentos a nuevas señales o declaraciones de los protagonistas.

"Los realitys si te dejan cosas bonitas", escribió en la publicación difundida en su cuenta de Instagram.

Cancelan el realilty "El Sultanato" en el que ambos participaban

Luego de tener poco tiempo al aire, el pasado 16 de octubre los concursantes fueron reunidos para comunicarles que el programa no continuaría. Así, el programa llegó a su fin sin que se anunciara un ganador, a pesar de que la competencia tenía como objetivo premiar a uno de sus participantes. La decisión sorprendió al producirse antes de lo previsto.

"Hoy le decimos adiós, más no un hasta nunca, porque pronto nos volveremos a ver. El proyecto, desafortunadamente, ya ha llegado a su final por esta temporada. Recuerden que es un formato totalmente diferente, un formato que se va a manejar por diferentes temporadas", se indicó en el anuncio.

Finalmente, de esta manera, la publicación de Samahara Lobatón ha despertado el interés de sus seguidores, quienes especulaban sobre un posible romance con Renato Rossini. Aunque ninguno ha aclarado el tema recientemente, la fotografía en la que aparecen besándose confirmaría los rumores que surgieron durante las últimas semanas.