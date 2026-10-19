Precio del dólar en Perú HOY, 19 de octubre: cotización del tipo de cambio para la compra y venta este lunes

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El precio del dólar en Perú registra una jornada de estabilidad este lunes 19 de octubre, luego de mantener su cotización durante el fin de semana. En este contexto, los ciudadanos que tienen previsto comprar o vender dólares deben revisar el tipo de cambio vigente para conocer cuánto recibirán o necesitarán pagar por cada operación.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica hoy en S/ 3.423 para la compra y S/ 3.431 para la venta. Estas cifras muestran una cotización prácticamente estable frente al cierre de la semana anterior, cuando la moneda estadounidense presentó una ligera variación en su valor.

Precio del dólar hoy, 19 de octubre

Durante el viernes, el tipo de cambio había registrado un precio de S/ 3.426 para la compra y S/ 3.432 para la venta, según las cifras proporcionadas. Al comparar ambas jornadas, se observa que el precio de compra disminuyó ligeramente, mientras que el de venta retrocedió apenas un céntimo, lo que refleja movimientos moderados en la cotización.

Este comportamiento evidencia que el dólar ha mantenido una relativa estabilidad durante los últimos días, sin presentar variaciones pronunciadas en los valores de referencia. La diferencia entre las cotizaciones del viernes y las de este lunes es reducida, por lo que no se observa un cambio significativo en el precio de la moneda estadounidense dentro de este periodo.

¿Qué significa la estabilidad del dólar en Perú?

La estabilidad del tipo de cambio puede facilitar la planificación de quienes necesitan realizar pagos en dólares, efectuar compras en el extranjero o cumplir obligaciones financieras en esta moneda. Sin embargo, las cotizaciones publicadas por la SUNAT sirven como referencia y no necesariamente coinciden con los precios ofrecidos por bancos, casas de cambio u otras entidades financieras.

Por ello, quienes busquen comprar o vender dólares deben comparar las cotizaciones disponibles antes de concretar una operación. Aunque el precio se ha mantenido prácticamente estable durante el fin de semana, el tipo de cambio puede variar durante la jornada según las condiciones del mercado y la oferta y demanda de divisas. Revisar los valores actualizados permitirá tomar una decisión informada.

Es así que, el dólar inicia la semana con una cotización prácticamente estable en Perú, tras registrar ligeras variaciones respecto al viernes. Este comportamiento refleja movimientos moderados en el tipo de cambio, aunque su evolución dependerá de las condiciones del mercado. Por ello, se recomienda comparar las cotizaciones antes de realizar operaciones de compra o venta de divisas.