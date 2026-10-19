Kylie Jenner debuta en Victoria's Secret con un Fantasy Bra valorizado en 50 MILLONES de dólares

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kylie Jenner debutó como modelo de Victoria's Secret y se convirtió en una de las grandes protagonistas del desfile al lucir el exclusivo Fantasy Bra, una de las piezas más emblemáticas de la firma de lencería. El sujetador, valorizado en 50 millones de dólares, marcó un nuevo récord y concentró todas las miradas durante el esperado regreso de esta tradición.

Kylie Jenner luce millonario 'fantasy bra'

La empresaria y estrella de los realities apareció en la pasarela con una minifalda vaporosa, tacones transparentes y unas llamativas alas blancas con plumas. Sin embargo, el verdadero protagonista de su atuendo fue el sujetador enjoyado, que regresó al desfile después de ocho años de ausencia. Su elección también reflejó la apuesta de la marca por figuras con una enorme influencia mediática.

Con 380 millones de seguidores en Instagram, Jenner se ha consolidado como una de las personalidades más populares de las redes sociales, además de desarrollar una exitosa trayectoria empresarial en la industria de la belleza. Precisamente, su capacidad para conectar con distintas audiencias habría sido uno de los factores que llevaron a Victoria's Secret a elegirla para protagonizar este momento.

¿Por qué el 'fantasy bra' es tan caro?

El Fantasy Bra de esta edición destaca por sus impresionantes características y su elevado costo. La pieza cuenta con 4.410 diamantes naturales que rodean un diamante amarillo Fancy Vivid de 75,54 quilates y talla radiante. Para completar el diseño, 15 artesanos trabajaron durante más de 1.000 horas en una creación que pesa poco menos de dos kilos.

Además, el sujetador fue elaborado íntegramente con oro y diamantes, sin utilizar tela, lo que representó un importante desafío técnico para el equipo encargado de su confección. Los especialistas tuvieron que tomar las medidas exactas de Jenner y realizar diversos ajustes para garantizar que la pieza se adaptara a su cuerpo y permitiera movimientos naturales, sin sacrificar su espectacular apariencia.

La elaboración contó con la participación de Jacob Arabo, fundador de la firma de joyería Jacob & Co., quien colaboró en el desarrollo de esta exclusiva creación. El trabajo exigió una colocación minuciosa de cada diamante y cada pieza de oro, debido a que conseguir un equilibrio entre comodidad, ajuste y diseño era fundamental para que la modelo pudiera lucirla durante el desfile.

El regreso del Fantasy Bra también recupera una tradición iniciada en 1996, cuando Claudia Schiffer presentó el primer diseño, valorizado en un millón de dólares. Desde entonces, modelos como Heidi Klum, Gisele Bündchen y Elsa Hosk llevaron distintas versiones de esta joya. Ahora, con un precio récord de 50 millones de dólares, Kylie Jenner protagoniza un nuevo capítulo de la historia de Victoria's Secret.