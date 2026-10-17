Alcalde de Quiaca murió en trágico accidente en Puno: su camioneta cayó a un barranco

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Quiaca, Ricardo Quispe Calizaya, murió tras la caída de su camioneta a un barranco de más de 500 metros de profundidad, en Puno. La Policía viene realizando las diligencias respectivas que ayuden a esclarecer las causas del accidente.

Camioneta del alcalde de Quiaca cayó al río Miraflores

La región Puno se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Ricardo Quispe Calizaya, alcalde del distrito de Quiaca, ubicado en la provincia de Sandia. De acuerdo a información preliminar, la autoridad edil había sido reportado por sus familiares como desaparecido luego de mantener una última comunicación con sus familiares, a quienes pidió que cuidaran de su hijo.

Al perder contacto con el alcalde de Quiaca, sus familiares dieron aviso a la Policía de la región, quienes iniciaron las labores de búsqueda de Quispe Calizaya. Tras las diligencias, se dio a conocer que Quispe Calizaya, de 42 años de edad, murió en un accidente de tránsito cuando se dirigía hacia la ciudad de Juliaca.

Los primeros reportes de las autoridades señalan que la camioneta de color blanca en la que se desplazaba se despistó y cayó hasta las profundidades del río Miraflores. Los equipos de emergencia intervinieron en el lugar para ubicar al funcionario y atender la emergencia.

Alcalde Ricardo Quispe murió: investigan causas del accidente

Según información policial, el accidente del alcalde Ricardo Quispe ocurrió a unos 4 kilómetros a las afueras del distrito de Quiaca. El personal de la comisaría de la jurisdicción llegó hasta la zona para verificar el siniestro y realizar las diligencias correspondientes por disposición del fiscal de turno del Ministerio Público.

Las causas del despiste de la camioneta de la autoridad edil aún no han sido establecidas, por lo que la Policía en Puno viene realizando las diligencias e investigaciones respectivas que ayuden a determinar las responsabilidades de la tragedia.

Lamentan la muerte del alcalde distrital de Quiaca

La muerte del alcalde de Quiaca enluta a la municipalidad a dos meses del fin de su gestión. Tras darse a conocer la lamentable noticia de su fallecimiento, el municipio difundió un comunicado en sus redes sociales, en el que expresaban sus condolencias a los familiares de Quispe Calizaya.

Asimismo, el Gobierno Regional de Puno expresó su pesar por la pérdida de la autoridad edil, quien "dedicó parte de su vida al servicio de su población.

"Expresamos nuestro sentido pésame a los familiares, acompañándolos en estos momentos de profundo dolor. Descanse en paz", se lee en el comunicado tras darse a conocer el accidente de Ricardo Quispe Calizaya.

El fallecimiento del alcalde Ricardo Quispe Calizaya deja de luto a la población de Quiaca, en Puno, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.