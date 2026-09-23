Candidato a regidor en La Libertad es hallado sin vida: familiares exigen celeridad en investigación

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Virgilio Asto García, de 71 años, candidato a regidor a la Municipalidad del Centro Poblado de Menocucho, por el movimiento Gota de Esperanza, fue encontrado sin vida en el sector El Bosque, en Laredo, La Libertad.

Hallan sin vida a regidor en La Libertad

El dirigente que era postulante a una regiduría en las próximas Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados formaba parte de la agrupación independiente Gota de Esperanza que participa en el proceso electoral antes mencionado que se llevará a cabo el 1 de noviembre.

De acuerdo con información policial el hombre fue hallado sin signos vitales y las circunstancias de su fallecimiento aún son materia de investigación. En tanto, familiares y amigos de la víctima solicitaron celeridad a las autoridades para esclarecer lo sucedido con su ser querido.

Mediante sus redes sociales oficiales, el exalcalde de Laredo, Sergio Vílchez deslizó la posibilidad de que este caso se trate de un crimen y pidió una investigación profunda y transparente con el principal objetivo de esclarecer los hechos.

Por su parte, Armando Alayo, candidato al centro poblado de Menocucho lamentó la muerte del candidato a regidor y destacó el trabajo que realizó durante años en favor de la comunidad.

Mientras tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) y las autoridades competentes continúan realizando las pesquisas de acuerdo a ley para determinar las causas y circunstancias en las que murió Asto García a los 71 años.

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