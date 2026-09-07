Trujillo: Asesinan al hermano del alcalde distrital de Pataz en exteriores de un restaurante

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo hecho criminal enluta la región La Libertad. Al promediar las 2:30 a. m. de hoy, lunes 7 de septiembre, Homero Valdemar Armas Villalobos (35), hermano del alcalde distrital de Pataz, fue acribillado a balazos por delincuentes en la Urb. California.

Según testigos, en los exteriores de un restaurante se escucharon cuatro balazos al aire libre. Con el pasar de los minutos fue hallado un cuerpo herido en la vía pública, el cual fue trasladado rápidamente a una clínica local, donde los médicos certificaron el deceso del hermano del burgomaestre, Segundo Armas Villalobos.

Ataque criminal cobra vida del hermano del alcalde de Pataz

El ataque perpetrado se produjo exactamente en el cruce de las calles Hortensias con Ganosas, en la urbanización ubicada en el distrito de Víctor Larco Herrera, Trujillo, a una semana la captura en Bolivia de Jhonsson Smit Cruz Torres, líder de la organización criminal "Los Pulpos".

Tras el lamentable hecho que acabó con la vida de Homero Valdemar Armas Villalobos, personal de Criminalística de la Policía y de la Fiscalía llegaron al lugar a la escena del crimen para iniciar con la diligencias que permitan la identificación y posterior ubicación de los delincuentes.

El atentado causó alarma en los vecinos de la zona, debido a que la Urb. California es considerada "pacífica", por lo que temen que estos ataques se vuelvan cada vez más comunes, teniendo en cuenta que en el lugar de los hechos se encontraron seis casquillos de bala frente al conocido restaurante.

Conforme pasaron las horas empezaron a llegar deudos de la víctimas mortal. Por parte del alcalde o de la Municipalidad Distrital de Pataz no han emitido pronunciamiento alguno, pasada la 1:00 p. m. de hoy, lunes 7 de septiembre.

🔴🔵 El hermano del alcalde distrital de Pataz, Homero Armas Villalobos, fue as3s1n4d0 durante la madrugada de este lunes 7 de septiembre, en los exteriores de un restaurante, ubicado en Trujillo. El hecho remece nuevamente a los ciudadanos norteños ante la ola de inseguridad.... pic.twitter.com/CXEs61dLJG — Exitosa Noticias (@exitosape) September 7, 2026

Provincia de Pataz bajo estado de emergencia

El pasado 25 de julio, el entonces Gobierno del expresidente José María Balcázar amplió por 60 días calendario el estado de emergencia en la provincia de Pataz del departamento de La Libertad, con la finalidad de hacer frente al accionar de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otras amenazas que califican como otras situaciones de violencia.

A través del Decreto Supremo N.º 113-2026-PCM, el Ejecutivo dispuso que las Fuerzas Armadas sigan manteniendo el control del orden interno; mientras que, la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará brindando su apoyo operacional.

Durante la continuación de la medida excepcional, se sigue suspendiendo el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal.