Áncash: Fonavistas denuncian falta de personal en el Banco de la Nación

Un equipo de Exitosa Chimbote conoció el malestar de los ancianos, quienes desde las 6 de la mañana formaban largas colas para recibir sus aportes; sin embargo, al ingresar a la entidad bancaria, no había personal para orientarlos.

"Estoy desde temprano en la cola y no avanza como espero. No hay personal del Banco de la Nación. Estamos perdidos. No hay empatía con las personas de la tercera edad. He aportado 44 años en el rubro de textiles y espero que nuestros hermanos fonavistas puedan recibir ese dinero, que no es mucho, pero en algo ayuda al hogar", dijo indignado Ascencio Robles Robles a nuestro medio.