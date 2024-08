17/08/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si cuentas con un terreno y estás pensando en construir tu casa, es importante que sepas que existe un programa creado por el Estado peruano que te otorga facilidades para ejecutar tu proyecto. Si quieres saber más sobre ello, en la siguiente nota de Exitosa, te brindaremos los requisitos para acceder al bono de S/30,900.

¿Cómo acceder al bono de S/30,900?

El Bono Familiar Habitacional (BFH) es un programa que ofrece hasta S/30,900 para ayudar a cumplir el sueño de construir tu casa propia y favorecer a los miembros de tu familia.

Este beneficio respaldado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) brinda todas las facilidades para concretar esa idea que muchos anhelan desde que se tiene pensado independizarse e iniciar una nueva vida.

Pero eso no es todo. Lo mejor de toda esta ayuda es que el monto entregado no tendrá que ser reembolsado, es decir, aquella familia que finalmente lo reciba no deberá devolver dicho dinero al Estado peruano por ningún motivo.

Estos REQUISITOS debes cumplir

Es importante que sepas que, para acceder a este beneficio, Techo Propio realiza convocatorias durante todo el año con la finalidad de que más familias puedan construir su casa propia.

Es así que, dentro del Bono Familiar Habitacional que se ofrece, se encuentra la modalidad de Construcción en Sitio Propio, siendo esta la prestación económica que asciende a S/30,900 y que podrás obtener si cumples con estos cuatro requisitos indispensables:

Contar con un terreno registrado en Registros Públicos, libre de cargas y desgravámenes, y, asimismo, no tener en posesión otro terreno o vivienda en territorio peruano.

Debe estar ejecutándose una convocatoria en la provincia donde s encuentra tu terreno para poder inscribirte en el programa Techo Propio.

Una vez inscrito, se debe proceder a seleccionar una Entidad Técnica autorizada por el Fondo MiVivienda para la posterior construcción de tu inmueble.

Firma un contrato de obra con la ETC seleccionada, no sin antes asegurarte de obtener una copia de contrato para tener conocimiento de tus derechos y obligaciones e iniciar con la construcción.

Cabe precisar que, estos requisitos pueden variar dependiendo de las especificaciones que se incluyan en cada convocatoria y normativa vigente al momento de realizar la postulación.

De esta manera, se conoció cómo acceder al bono de S/30,900, que te permitirá construir tu casa propia e iniciar una nueva vida junto a tu familia, sea cual sea el número de integrantes.