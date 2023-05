Ancash: Madre agrede a enfermera por presunta negligencia médica en Huaraz

Lamentable. Una mujer agredió físicamente a una enfermera por presunta negligencia médica,en el hospital Víctor Ramos Guardia de la ciudad de Huaraz.

A través de redes sociales, se viralizo un vídeo el cual se ve como Fanny Luis Ramírez, pregunta al personal de salud del referido nosocomio, quien estuvo a cargo de su bebé al momento de prepararlo para el tamizaje neonatal.

Una de ellas, mencionó con nerviosismo que fue ella quién lo dejo con una colcha caliente el cual le ocasionó quemaduras de primer grado y segundo grado, en sus piernas y, en uno de sus pies. Al conocer a la presunta responsable del estado de su bebé, se abalanzó sobre la enfermera para de esa manera, defender a su pequeña y cuestionar su accionar.

En el video se escucha como la madre indignada grita, simultáneamente, jalándole de los cabellos a la enfermera: "Es mi hijo, es mi hijo", expresando el dolor del estado de salud de su bebé. La madre mencionó a medios locales que no tuvo el apoyo del personal médico

" A mi hijo me lo traen luego de dar a luz,pero mi hijo no paraba de llorar, estaba asustado, no quería mi pecho, no quería nada, y yo para darme cuenta para revisar, y le veo toda su piernecita se ha quemado, toda la parte de la rodilla para abajo, la planta de sus pies, sus deditos se han hecho globitos también", manifestó.