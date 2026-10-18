Arequipa: capturan a falsos técnicos de telefonía que cortaban cables para hurtarlos en Hunter

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En un contundente golpe contra la delincuencia común y los delitos de afectación a la infraestructura de servicios públicos, efectivos de la Comisaría PNP Hunter lograron la captura de dos presuntos delincuentes que simulaban ser personal técnico de una conocida empresa de telecomunicaciones para sustraer material estratégico.

La exitosa intervención policial se ejecutó durante el desarrollo del operativo denominado "Impacto Arequipa", exactamente en la intersección de la avenida Italia con la calle Bogotá, dentro de la jurisdicción del distrito de Jacobo Hunter.

Herramientas de precisión e identidades falsas

De acuerdo con la información consignada en el reporte oficial de la Región Policial de Arequipa, los sospechosos, que conformarían parte de la banda delictiva "Los falsos de Telefónica", desplegaban un elaborado modus operandi para pasar desapercibidos a plena luz del día.

Para concretar sus ilícitos, los implicados vestían indumentaria, guantes de protección y cascos de seguridad de características casi idénticas a los uniformes corporativos de la empresa de telefonía, además de emplear una escalera telescópica de 28 pasos y una amoladora inalámbrica de corte para desmontar velozmente considerables extensiones de cableado distribuidas en rollos para venta clandestina.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | ¡Caen en Arequipa! Sujetos que se hacían pasar por trabajadores de telefonía fueron intervenidos y son acusados de robar cables telefónicos. Las autoridades investigan el caso para determinar las circunstancias del presunto delito.



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Usaron identificaciones falsas

Al percatarse de la presencia de las patrullas policiales, ambos sujetos pretendieron eludir el accionar de la justicia proporcionando nombres e identidades falsas, en un intento por inducir a error al personal interviniente. Sin embargo, el rápido cotejo de datos permitió dejar al descubierto la treta.

Los aprehendidos fueron trasladados de inmediato a la dependencia policial más cercana y puestos a disposición del Ministerio Público bajo la imputación del presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado, con el fin de continuar con las investigaciones y diligencias de ley correspondientes.

Otro crimen en menos de 24 horas

Como muestra del despliegue de las fuerzas del orden en la Ciudad Blanca, este mismo sábado se registró otra importante intervención en el Cercado de Arequipa, donde agentes policiales y serenazgo lograron recuperar un teléfono celular de alta gama tras una persecución en la calle Víctor Lira.

La víctima, que había sido asaltada previamente en el Malecón Socabaya, solicitó auxilio a las autoridades, quienes rastrearon el dispositivo activando remotamente una alarma sonora. Esto permitió ubicar al asaltante y al valioso equipo escondidos entre las estructuras metálicas de un local comercial de la zona, logrando restituir el bien a su legítimo propietario.

La desarticulación de "Los falsos de Telefónica" pone en evidencia la efectividad de los operativos patrullados en Arequipa para neutralizar modalidades delictivas que atentan contra la tranquilidad y las comunicaciones de la población.