Sujetos en moto roban celular y uno termina abatido: cómplice quedó reducido y arrestado frente al fallecido

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un violento asalto perpetrado por dos sujetos a bordo de una motocicleta desencadenó una intensa persecución policial en el distrito de Los Olivos.

El hecho se originó luego de que los delincuentes intentaran arrebatarle el bolso y las pertenencias a una transeúnte. Al percatarse del ilícito, un suboficial del escuadrón Los Halcones inició un seguimiento que se prolongó por aproximadamente diez minutos.

Delincuentes iniciaron disparos

Durante la huida por el cruce de las avenidas Canta Callao y San Diego de Alcalá, los sospechosos hicieron caso omiso a las órdenes de alto impartidas por los agentes.

En un momento determinado del trayecto, uno de los asaltantes sacó un arma de fuego y disparó contra el efectivo, quien al ver su vida en peligro repelió el ataque utilizando su arma de reglamento y abatió al agresor.

El presunto delincuente abatido fue identificado como Uri Rodrigo Urribari Manco, quien falleció en el lugar antes de recibir atención médica por parte del personal del SAMU. Las indagaciones preliminares de la PNP revelaron que el occiso contaba con un amplio prontuario por los delitos de robo agravado, tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas.

En tanto, el segundo ocupante de la motocicleta, identificado como Santiago Smith Trauco Escobedo, fue rápidamente reducido, detenido y esposado sobre la pista por los agentes del orden frente a su compañero ya fenecido.

Durante el registro personal realizado en la escena, la Policía halló en su poder una réplica de arma de fuego y seis teléfonos celulares de dudosa procedencia, los cuales coincidían con los bienes reportados como robados por la víctima minutos antes.

Tensión en la escena y diligencias policiales

Minutos después del tiroteo, los familiares del sujeto abatido llegaron hasta el lugar con la intención de ver el cuerpo; sin embargo, la policía impidió el acceso para resguardar la escena del crimen y evitar alteraciones en las evidencias.

El detenido, junto con las especies recuperadas y la motocicleta incautada, fue trasladado de inmediato a la sede de la Depincri de Los Olivos, dependencia a cargo de profundizar las investigaciones para determinar si ambos sujetos integraban una banda dedicada al robo al paso en la zona norte de la capital.

Este nuevo suceso delictivo refleja la persistencia de la delincuencia armada en las calles, así como la rápida intervención de las unidades tácticas policiales para neutralizar amenazas y salvaguardar la seguridad ciudadana en Los Olivos.