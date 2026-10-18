Fiscalía pide cadena perpetua para los hermanos Quispe Palomino por liderar organización terrorista MPCP en el Vraem

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 18/10/2026
La Fiscalía acusó a Víctor "José" y Jorge "Raúl" Quispe Palomino por liderar el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el Vraem entre 2002 y 2018, y solicitó cadena perpetua para ambos. También pidió la misma pena contra otros presuntos integrantes del Comité Central de la organización.
La Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo del fiscal superior Andrés Ángel Montoya Mendoza, presentó la acusación. La solicitud alcanza a Tarcela Loya, Teodoro Benites y Eleachin Huamán, también por su presunta participación en la cúpula de la red.
Acusados y penas solicitadas
- Cadena perpetua: Víctor Quispe Palomino, Jorge Quispe Palomino, Tarcela Loya, Teodoro Benites y Eleachin Huamán.
- 25 a 30 años de prisión: Alexander Alarcón, Joel Chirote y Franklin Tello, por terrorismo agravado.
- Reparación civil: S/ 38.5 millones a favor del Estado.
Según la acusación, los hermanos Quispe Palomino integraron Sendero Luminoso en décadas anteriores, pero formaron el MPCP a inicios de los años 2000 y dirigieron sus acciones en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
Hechos imputados en el expediente
El documento fiscal supera las 2000 páginas, reúne 74 expedientes y documenta 124 hechos delictivos atribuidos a Sendero Luminoso. Entre los casos más graves figuran la emboscada contra una patrulla militar en 2003, que dejó siete fallecidos, y el ataque a una base de la DINOES en Ayacucho en 2009, con cinco muertos, incluidos dos civiles.
También se incluye el secuestro de 39 trabajadores de empresas contratistas en el Vraem en 2012 y el derribo de un helicóptero policial ese mismo año, en el que murió la mayor Nancy Flores Paucar.
Delitos y alcance de la investigación
La acusación abarca participación individual, autoría mediata y la dirección de atentados contra bases militares, efectivos de las Fuerzas Armadas, policías y comunidades nativas. Las acciones investigadas se habrían producido en Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac.
El expediente también detalla el secuestro sistemático de hombres, mujeres y niños, conocidos como "pioneritos". Según la Fiscalía, eran retenidos en campamentos, sometidos a explotación y adoctrinamiento, o incorporados como combatientes.