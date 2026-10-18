Fiscalía pide cadena perpetua para los hermanos Quispe Palomino por liderar organización terrorista MPCP en el Vraem

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía acusó a Víctor "José" y Jorge "Raúl" Quispe Palomino por liderar el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el Vraem entre 2002 y 2018, y solicitó cadena perpetua para ambos. También pidió la misma pena contra otros presuntos integrantes del Comité Central de la organización.

La Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo del fiscal superior Andrés Ángel Montoya Mendoza, presentó la acusación. La solicitud alcanza a Tarcela Loya, Teodoro Benites y Eleachin Huamán, también por su presunta participación en la cúpula de la red.

Acusados y penas solicitadas

Cadena perpetua: Víctor Quispe Palomino, Jorge Quispe Palomino, Tarcela Loya, Teodoro Benites y Eleachin Huamán.

25 a 30 años de prisión: Alexander Alarcón, Joel Chirote y Franklin Tello, por terrorismo agravado.

Reparación civil: S/ 38.5 millones a favor del Estado.

🚨#LoÚltimo | Tercera Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos presentó acusación y solicitó la pena de cadena perpetua contra los hermanos Victor y Jorge Quispe Palomino. Ello por liderar la organización terrorista MPCP en el Vraem, entre 2002 y 2018. https://t.co/I7eO281BXX — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 18, 2026

Según la acusación, los hermanos Quispe Palomino integraron Sendero Luminoso en décadas anteriores, pero formaron el MPCP a inicios de los años 2000 y dirigieron sus acciones en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

Hechos imputados en el expediente

El documento fiscal supera las 2000 páginas, reúne 74 expedientes y documenta 124 hechos delictivos atribuidos a Sendero Luminoso. Entre los casos más graves figuran la emboscada contra una patrulla militar en 2003, que dejó siete fallecidos , y el ataque a una base de la DINOES en Ayacucho en 2009, con cinco muertos , incluidos dos civiles.

También se incluye el secuestro de 39 trabajadores de empresas contratistas en el Vraem en 2012 y el derribo de un helicóptero policial ese mismo año, en el que murió la mayor Nancy Flores Paucar.

Delitos y alcance de la investigación

La acusación abarca participación individual, autoría mediata y la dirección de atentados contra bases militares, efectivos de las Fuerzas Armadas, policías y comunidades nativas. Las acciones investigadas se habrían producido en Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac.

El expediente también detalla el secuestro sistemático de hombres, mujeres y niños, conocidos como "pioneritos". Según la Fiscalía, eran retenidos en campamentos, sometidos a explotación y adoctrinamiento, o incorporados como combatientes.

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