Calles de Tumbes amanecieron con sacos de arena colocados por el Ejército para proteger casas ante lluvias

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las calles del barrio Bellavista, en Tumbes, amanecieron con sacos de arena instalados por efectivos del Ejército del Perú para reducir el riesgo de inundaciones y proteger las viviendas ante las lluvias. En coordinación con autoridades locales, el personal militar inició la colocación de 750 sacos en una zona cercana al río Tumbes, como parte de las acciones preventivas frente a posibles aniegos y desbordes.

Ejercito del Perú protege casas de las lluvias

Durante el día se instalarán otros 350 sacos de arena, que se sumarán a los 400 dispuestos anoche. Para agilizar estas labores, el Ejército emplea una máquina que permite llenar y coser los sacos, explicó el comandante general de la 1.ª Brigada de Infantería de Tumbes, general Luis César Núñez, quien está a cargo de los trabajos.

Ejercito reduce el riesgo de inundaciones en Tumbes

Además, el Ejército realiza la limpieza de canales de desfogue para agilizar la evacuación de las aguas pluviales hacia el río Tumbes y reducir el riesgo de inundaciones.

Estas acciones se coordinan con el Ministerio de Defensa y se ejecutan de manera articulada con otras instituciones, entre ellas el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Gobierno Regional de Tumbes, la Municipalidad Provincial y el Indeci.

Estos trabajos son desarrollados por efectivos del Agrupamiento de Artillería de la 1.ª Brigada de Infantería de Tumbes, quienes participaron en la evacuación de agua empozada en distintas calles de la ciudad, debido a las lluvias presentadas el día anterior.