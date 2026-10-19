Decenas de pasajeros quedan varados en el aeropuerto de Jauja: presunto incidente en pista de aterrizaje en Lima habría generado retrasos

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Desde Junín, Tito Alvites, conductor de 'La Hora del Volante', informó que decenas de pasajeros permanecen varados en el aeropuerto de Jauja debido a retrasos que estarían relacionados con un incidente registrado en una pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, en Lima.

Desde las primeras horas de la mañana, los pasajeros reportaron cambios en los horarios de sus vuelos, situación que generó incertidumbre entre quienes tenían previsto trasladarse hacia sus destinos.

Pasajeros reciben avisos de reprogramación en sus vuelos

De acuerdo con la información recogida en el terminal aéreo de Jauja por Tito Alvites, conductor de 'La Hora del Volante', las notificaciones enviadas por WhatsApp a los usuarios de LATAM atribuyeron estos inconvenientes a un efecto dominó. Es decir, el retraso registrado en un vuelo anterior habría repercutido en los siguientes itinerarios programados durante la mañana.

El vuelo del conductor, cuyo embarque estaba previsto inicialmente para las 6:50 a. m., fue reprogramado mediante una notificación para las 8:30 a. m. Sin embargo, tras observar la llegada de una aeronave procedente de Lima, recibió información que apuntaba a un posible embarque más temprano.

Según lo señalado durante el reporte , los pasajeros podrían abordar alrededor de las 7:15 o 7:20 a. m. , lo que representaría una demora aproximada de una hora respecto al horario original. No obstante, esta estimación dependía de la evolución de las operaciones y no constituía una confirmación definitiva del horario de salida.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Desde Junín, Tito Alvites, conductor de 'La Hora del Volante', informó que decenas de pasajeros permanecen varados en el aeropuerto de Jauja debido a retrasos que estarían relacionados con un incidente registrado en una pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, en Lima. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 19, 2026

Posible incidente en una pista de aterrizaje

Durante el reporte desde Jauja también se mencionó que los retrasos podrían extenderse a otros aeropuertos del interior del país. Según la información proporcionada por personas vinculadas a las operaciones de LATAM en el terminal, una de las pistas de aterrizaje habría sido escenario de un incidente relacionado con una aeronave de otra aerolínea.

Este hecho habría generado complicaciones en la programación de los vuelos, aunque hasta el momento del informe no se contaba con información oficial que permitiera establecer con precisión las circunstancias del presunto incidente ni su alcance sobre las operaciones aéreas.

Ante esta situación, el conductor indicó que había solicitado información a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) y que se encontraba a la espera de una respuesta oficial. Por ello, no se podía confirmar de manera independiente si el incidente mencionado era el origen de todas las demoras reportadas.

Los pasajeros que tenían previsto viajar desde Jauja deben mantenerse atentos a las notificaciones de su aerolínea y verificar sus horarios antes de dirigirse a la sala de embarque. La confirmación de CORPAC será clave para esclarecer las causas de los retrasos y determinar si las afectaciones alcanzaron a otros terminales aéreos del país.