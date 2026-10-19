Incendios forestales en Perú han dejado 12 personas fallecidas hasta el momento, reporta Indeci

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el jefe del Indeci, Luis Enrique Vásquez Guerrero, informó que los incendios forestales han dejado 12 personas fallecidas en el Perú. Precisó que cuatro víctimas se reportaron en Cusco, tres en Cajamarca, dos en Apurímac, dos en Pasco y una en Puno.

Indeci reporta incendios activos en varias regiones

Luis Vásquez detalló la situación de los incendios forestales en distintas zonas del país e informó sobre su distribución, precisando cuáles permanecen activos y cuáles ya fueron controlados.

"Con el tema de lo que es incendios forestales tenemos 12 incendios forestales activos y otros 12 controlados. En Áncash tenemos uno, mientras que en Apurímac y Cusco hay dos activos. En Cajamarca y Huancavelica están controlados. El caso más crítico se registra en Río Tambo, Junín, con cuatro incendios activos", afirmó.

Incendios forestales dejan doce víctimas mortales

Además, informó que los incendios forestales dejaron 12 fallecidos en el país, con Cusco y Cajamarca como las regiones con más víctimas, mientras que en otras zonas la cifra fue menor.

"Lamentablemente, a la fecha tenemos 12 fallecidos. Cuatro se han reportado en el Cusco, dos en Apurímac, tres en Cajamarca, dos en Pasco y uno en Puno", detalló.

Más de 800 personas resultaron afectadas

Por su parte, el jefe del Indeci reportó una alta personas resultaron afectadas por los incendios forestales, principalmente por quemaduras.

"Tenemos bastantes heridos, aunque no todos están reportados. Según las estadísticas, registramos 832 personas afectadas, principalmente por quemaduras", sostuvo.

En ese sentido, Luis Enrique Vásquez Guerrero, jefe del Indeci, señaló que los incendios forestales han causado 12 muertes en cinco regiones del país, con Cusco y Cajamarca a la cabeza de las cifras, seguidas de Apurímac, Pasco y Puno.