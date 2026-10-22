Especialista plantea instalar cinco mil grifos forestales para combatir los incendios en el territorio

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Ante la creciente preocupación por los incendios forestales, el especialista Miguel López Aybar ha propuesto la implementación de un sistema innovador en las áreas naturales protegidas del Perú. Esta estrategia busca mitigar los daños mediante una infraestructura técnica específica.

Según detalla el creador de la propuesta, la solución consiste en la instalación de 5 000 grifos de auxilio forestal. Este proyecto permitiría el aprovechamiento de recursos hídricos subterráneos para controlar focos de calor y proteger la biodiversidad en zonas vulnerables.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, Miguel López Aybar, creador y promotor de Grifos de Auxilio Forestal, expuso su propuesta para prevenir frente a estas emergencias. En ese sentido, puntualizó que su estrategia consiste en impulsar el agua de los ríos subterráneos por medio de bombas solares sumergibles activadas por paneles solares. Además, mencionó que se necesitan 5 000 grifo, solamente para las áreas protegidas. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 23, 2026

Funcionamiento de los grifos solares

El sistema diseñado por el especialista se basa en la extracción de agua mediante tecnología sostenible, aprovechando que todo bosque cuenta con recursos bajo tierra. El objetivo es que la red de agua permita responder a las emergencias de forma inmediata.

"La propuesta es impulsar el agua de los ríos subterráneos por medio de bombas solares sumergibles activadas por paneles solares. Eso es el grifo de auxilio forestal", dijo Miguel López Aybar, creador de la propuesta.

Para garantizar la operatividad de estos dispositivos, el sistema utiliza bombas sumergibles alimentadas por paneles solares. Esto asegura una fuente de energía limpia sin depender de redes eléctricas externas en lugares recónditos.

"Los pozos tubulares existen en las zonas rurales la diferencia de que estos serían colocados en los lugares inhóspitos que existen en los bosques y serían impulsados por medio de las bombas solares", dijo el especialista.

La implementación eficiente de estos equipos permitiría una gestión hídrica optimizada en áreas protegidas, asegurando la cobertura vegetal ante futuros incendios.

más de 29 mil 400 hectáreas agrícolas se ubican en zonas de riesgo por incendios forestales en Cusco.

Prevención mediante tecnología satelital

El plan integral incorpora el uso de sistemas satelitales para monitorear la sequedad en la superficie terrestre. Esta tecnología permitiría detectar áreas de alto riesgo antes de que se inicie un incendio forestal, facilitando una respuesta preventiva eficaz en los bosques.

"Debemos utilizar la tecnología para que antes que se produzca un incendio forestal, ellas sean humedecidas en la superficie y puedan controlar cualquier tipo de riesgo", dijo Miguel López Aybar.

Este modelo de prevención incluye el cálculo de costos, proyectado en unos 200 000 dólares por grifo, una inversión justificada ante el valor incalculable de la pérdida ambiental y los altos costos asociados a la extinción de incendios forestales una vez que estos ya se encuentran fuera de control.