Incendios forestales en Apurímac persisten por 14 días: "Es incontrolable, estamos tratando de luchar contra el fuego"

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, Wilman Castillo Lara, secretario de la comunidad de Vista Alegre, en Apurímac, alertó que un incendio forestal lleva 14 días sin ser controlado. Señaló que los comuneros intentan combatir las llamas, pero la situación continúa siendo crítica.

Incendio forestal lleva 14 días sin control

Wilman Castillo indicó que los pobladores llevan casi dos semanas intentando extinguir por completo el fuego. Sin embargo, señaló que, pese a sus esfuerzos y al apoyo de bomberos de una localidad vecina, los recursos disponibles no son suficientes para controlar el siniestro.

"Llevamos 14 días soportando este incendio de grandes magnitudes que prácticamente es incontrolable. Con gente de la comunidad estamos tratando de luchas contra el fuego, hasta el momento se han acercado personal de bomberos del distrito de Curahuasi, su personal es casi limitado, no se dan abasto", afirmó.

Matibamba quedó completamente consumida por las llamas

El secretario de la comunidad detalló las localidades afectadas por el incendio forestal y precisó que Matibamba quedó completamente consumida por las llamas. Asimismo, señaló que las condiciones geográficas de la zona dificultan las labores para controlar y extinguir el fuego.

"Esto se ha dado en Curahuasi, Matibamba, Matara y Vista Alegre. Matibamba ha sido afectado completamente su territorio por los incendios. El fuego está cerca de la comunidad de Vista Alegre. (...) La geografía, el tiempo y el viento hacen que no podamos controlar el incendio", señaló.

Piden apoyo a Keiko Fujimori y un helicóptero para combatir el incendio forestal

Asimismo, pidió apoyo urgente a la presidenta Keiko Fujimori para combatir los incendios forestales. Solicitó el envío de un helicóptero, debido a las dificultades geográficas que complican las labores para controlar el fuego.

"Solicitamos el apoyo de la presidenta de la República con un helióptero porque la geografia no nos ayuda. Hemos apagado varias veces el incendio y se vuelve a prender", declaró.

Incendio habría comenzado en zona de minería ilegal

Por otro lado, Castillo señaló que el incendio habría comenzado en Cara Cara, un sector donde presuntamente se realizarían actividades de minería ilegal.

"Este incendio ha inicidado probablemente en Cara Cara. Lugar donde se estuvo practicando, aparentemente, el tema de la minería informal...", añadió.

En diálogo con Exitosa, Wilman Castillo Lara, secretario de la comunidad de Vista Alegre, en Apurímac, advirtió que el incendio forestal continúa fuera de control tras 14 días, pese a los esfuerzos de los comuneros por extinguir las llamas. La emergencia mantiene en alerta a la población ante las dificultades para contener el avance del fuego.