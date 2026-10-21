Niños y efectivos policiales recorren calles de Paruro para pedir lluvias ante la sequía que afecta Cusco

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la provincia de Paruro, región Cusco, un grupo de niños y efectivos de la Policía Nacional realizaron una jornada de oración pública. El propósito central de esta actividad fue solicitar el retorno de las lluvias ante la grave situación de sequía e incendios forestales que afecta la zona, la cual pone en riesgo las actividades cotidianas de la población local.

Esta iniciativa se basa en una tradición andina que busca terminar con la escasez de precipitaciones mediante plegarias colectivas. La falta de agua ha generado una profunda preocupación debido al impacto negativo que tiene sobre la temporada agrícola y la seguridad alimentaria de las familias.

"Tu lluvia, tu agua, envíanos señor"

Los menores recorrieron las calles cargando velas encendidas mientras entonaban cánticos en quechua y castellano para invocar la lluvia necesaria. Este acto es un reflejo de la fe y la preocupación de la comunidad ante las condiciones climáticas adversas que han complicado el inicio de los cultivos.

La ausencia prolongada de precipitaciones no solo afecta el suministro de agua, sino que también amenaza el desarrollo normal de la agricultura regional. Los participantes, en su mayoría escolares y agentes del orden, caminaron con las manos levantadas hacia el cielo esperando una pronta respuesta divina ante la emergencia actual.

Trascendió que dicho acto ocurre desde hace muchos años en diferentes lugares de Cusco, siendo denominado como: 'Unuykita, paraykita, apachimayku taytallay', lo cual traducido al español expresa: 'Tu lluvia, tu agua, envíanos señor'."

Las autoridades locales enfatizan que esta actividad es una manifestación cultural propia del sector rural, donde la dependencia del clima es total para garantizar el el sustento de cada hogar. Se espera que estas acciones fomenten la unidad ciudadana en este periodo difícil.

Riesgos por incendios forestales

Las altas temperaturas y la sequedad del ambiente han facilitado la propagación de incendios forestales que dañan gravemente los bosques y las áreas de cultivo en diversas comunidades. Esta situación ambiental crítica requiere del compromiso conjunto entre las autoridades y los ciudadanos para proteger los recursos naturales.

La prevención es fundamental en este contexto de emergencia climática para evitar mayores pérdidas en los terrenos productivos de la región. El reporte indica que estos desastres naturales están afectando el ecosistema local y la disponibilidad de agua para el consumo humano y ganadero.