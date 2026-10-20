Jefe de Indeci: "Perú debió adquirir más helibaldes" para combatir los incendios forestales

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los incendios forestales en el Perú mantienen en alerta a las autoridades, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advierte sobre la falta de equipos para combatir el fuego. Su jefe, Luis Enrique Vásquez, señaló que el país debió adquirir más helibaldes hace tiempo para atender estas emergencias.

Indeci advierte que solo dos helibaldes están operativos

En entrevista con Exitosa, Vásquez explicó que actualmente solo operan dos helibaldes para apoyar las labores de extinción de incendios forestales. Estos equipos se utilizan desde helicópteros para transportar y descargar agua sobre las zonas afectadas, especialmente cuando el acceso por tierra resulta complicado para los equipos de emergencia.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, el jefe del Instituto de Defensa Civil (INDECI), Luis Vásquez, señaló que los gobiernos regionales se encargarán de asistir con ayuda humanitaria a las familias afectadas por incendios forestales. Sostuvo que cuentan con... pic.twitter.com/UnQFPGpbFe — Exitosa Noticias (@exitosape) October 21, 2026

El funcionario indicó que la necesidad de contar con más helibaldes no es reciente. La adquisición de estos equipos permitiría ampliar los recursos disponibles para enfrentar los incendios forestales que afectan distintas regiones del país y facilitar las intervenciones aéreas cuando las condiciones del terreno dificultan el desplazamiento.

Los helibaldes son recipientes que se sujetan a helicópteros y permiten recoger agua de fuentes cercanas para descargarla sobre los focos de fuego. Su utilización forma parte de las acciones de respuesta ante incendios forestales, sobre todo en áreas donde el personal de emergencia necesita apoyo desde el aire.

Nuevos helibaldes tendrán ubicaciones estratégicas

Vásquez también se refirió a la llegada de nuevas unidades y explicó que tendrán una ubicación estratégica para facilitar su desplazamiento hacia los lugares afectados. De acuerdo con lo señalado por el jefe del Indeci, esta distribución permitirá que los equipos lleguen rápidamente cuando se registren emergencias por incendios forestales.

La ubicación de los helibaldes será un aspecto importante para organizar la atención de los siniestros. Tenerlos posicionados en puntos estratégicos permitiría reducir las distancias que deben recorrer las aeronaves para acudir a las zonas afectadas, de acuerdo con las necesidades operativas que se presenten durante cada emergencia.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | A través de una transmisión en vivo la presidenta Keiko Fujimori junto con el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Antonio Vinelli, anunciaron la compra de 19 helibaldes y la incorporación de las Fuerzas Armadas en las acciones de respuestas... pic.twitter.com/cr1ux6aRzQ — Exitosa Noticias (@exitosape) October 12, 2026

El anuncio de la adquisición de nuevos equipos se produjo en medio de las acciones del Gobierno para reforzar la respuesta frente a los incendios forestales. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó el 12 de octubre sobre la compra de 19 helibaldes adicionales para atender futuras emergencias.

La advertencia de Luis Vásquez vuelve a poner el foco en la disponibilidad de helibaldes para combatir incendios forestales en el Perú. Actualmente, según lo declarado por el jefe del Indeci, solo dos están operativos, mientras se espera la incorporación de nuevas unidades y su ubicación estratégica para atender emergencias con mayor rapidez.