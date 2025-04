Hombre con esquizofrenia fallece tras incendio: Cuerpo de la víctima fue entregado, pero no reconocido

Emiliano Neira Rodríguez, diagnosticado con esquizofrenia, murió calcinado en un incendio dentro de su vivienda. Aunque la Morgue de Trujillo logró entregar el cuerpo a su madre, el cadáver nunca pudo ser identificado por errores en el momento del levantamiento del cuerpo.

El depósito donde Amelia Rodríguez, una adulta mayor, guardaba los tesoros del reciclaje de cada amanecida fue el infierno que le arrebataron la vida de su hijo, quien sufría esquizofrenia. Un incendio registrado en la avenida 5 de abril del sector Pesqueda en Trujillo, región La Libertad, dejó como saldo la muerte de Emiliano Neira Rodríguez, de 43 años.

La adulta mayor, de bajos recursos, buscó ayuda junto a sus vecinos en Exitosa, quienes gestionaron todo lo necesario para que su hijo fallecido pueda tener un último adiós y doña Amelia tenga dónde poder velarlo. Tras la tragedia, la mujer se trasladó hasta la Morgue de Trujillo para reclamar el cuerpo y posterior a ello darle cristiana sepultura; sin embargo, representantes del establecimiento no entregaron el cadáver por errores en el levantamiento del cuerpo.

Fueron horas de súplicas y lágrimas por parte de la madre en Medicina Legal, puesto lo último que le quedaba ante el dolor de perder a su hijo era poder despedirse de él adecuadamente.

"(¿Por qué no quieren entregarle el cuerpo?) Porque de repente no es mi hijo. La Policía lo ha levantado de donde se ha quemado la casa", expresó Rodríguez, entre lágrimas por las irregularidades y presunta negligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Bomberos de no realizar el procedimiento adecuado.