Terror en La Libertad: Padre e hijo son asesinados por negarse a pagar cupo extorsivo en Chicama

Un nuevo caso de extorsión se registró en la región La Libertad. En esta ocasión, un padre y su hijo fueron cruelmente asesinados por negarse a pagar un cupo extorsivo de S/2 millones en el distrito de Chicama.

Según se pudo conocer, Nolberto Vásquez Espinoza y su hijo, Jonny Vásquez Castañeda, fueron víctimas de sicariato por negarse a pagar S/2 millones. Inicialmente, los extorsionadores les exigieron dicha suma, pero luego la redujeron a S/50 mil, monto que tampoco aceptaron. A pesar de las amenazas, ambos empresarios decidieron ignorarlas y, lamentablemente, terminaron perdiendo la vida a manos de estos criminales.

En declaraciones exclusivas a Exitosa, el hijo de la víctima mencionó que nunca tuvieron conocimiento de que su padre y su hermano estaban siendo amenazados por extorsionadores. Por ello, responsabilizó al Gobierno Regional, al Ministerio Público (MP) y a la Presidencia del Perú por la muerte de sus familiares.

Enseguida, explicó que una de las últimas amenazas se dio el pasado 7 de marzo, donde exigían la suma de S/2 millones. No obstante, luego del atentado de Nolberto Vásquez y Jonny Vásquez, los delincuente volvieron a solicitar dinero, aunque en esta ocasión redujeron el monto a S/50 mil.

El familiar de los fallecidos aseguró que de ser posible, irán hasta el Congreso de la República para denunciar este hecho, pero que de ninguna manera van a negociar con los extorsionadores.

"Nos llegó una amenaza el 7 de marzo, (...) pedían dos millones de soles, de repente ellos han pensado que tenemos demasiado dinero, pero después del atentado, dijeron: 'Ya sabes lo que pasó, nos das S/50 mil o ya atente a las consecuencias y no, nosotros no estamos para negociar con delincuentes, nosotros no estamos para ceder, nosotros vamos a ir, si es posible, hasta el Congreso, porque acá no nos va a tumbar nadie", agregó durante la conversación con el corresponsal de Exitosa en Trujillo.