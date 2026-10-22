Incendio en Puno: tras varias horas logran controlar siniestro en Totorales en el lago Titicaca

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En Puno, un incendio que afectó una zona de totorales del lago Titicaca fue controlado tras varias horas de arduo trabajo. Las labores permitieron contener el avance del fuego y evitar que el siniestro continuara propagándose por esta área natural. Tras lo ocurrido, el Sernanp deberá elaborar y emitir un informe técnico para evaluar los daños ocasionados y determinar el impacto del incendio en el ecosistema.

Incendio se reavivó en la isla Los Uros

El incendio comenzó el martes 20 de octubre y, posteriormente, volvió a reavivarse por causas que aún se investigan. Entre las hipótesis, se sospecha que personas no identificadas habrían iniciado el fuego.

A ello se sumaron los fuertes vientos, que dispersaron las llamas hacia los totorales y afectaron varias viviendas del sector, lo que generó preocupación entre los pobladores.

Capitanía del Puerto y pobladores unieron esfuerzos

El miércoles 21 de octubre, el fuego se reactivó durante la tarde en varios puntos de la isla Los Uros, por lo que fue necesario movilizar nuevamente a la patrullera lacustre de la Capitanía de Puerto de Puno.

Las labores para controlar el siniestro se realizaron de manera conjunta entre el personal de la institución y los pobladores de la zona, quienes trabajaron durante varias horas para sofocar las llamas.

Dron permitió evaluar las zonas afectadas

Desde Exitosa, John Ccama Lipa, jefe de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional de Puno, informó que, a partir de las 7:00 p. m., se desplegó un dron para evaluar la zona afectada y verificar que ninguna vivienda fuera alcanzada por las llamas. Asimismo, precisó que el incendio logró ser controlado alrededor de las 10:00 p. m., tras varias horas de labores.

Sernanp evaluará daños en el ecosistema

Debido a que el siniestro se produjo en una zona de la Reserva Nacional del Titicaca, se espera que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) emita un informe técnico para evaluar los daños ocasionados y determinar el impacto del fuego en los totorales y el ecosistema de esta área natural protegida.

De esta manera, el incendio registrado en los totorales del lago Titicaca, en Puno, pudo ser controlado luego de varias horas de labores conjuntas. Con ello, se logró frenar la propagación de las llamas en esta zona natural, mientras se espera la evaluación correspondiente para determinar la magnitud de los daños ocasionados.