¡Indignante! Extorsionadores exigen pago de S/10 mil a anciana para no atentar contra su vida

En Trujillo, una mujer de 63 años, quien había iniciado con la construcción de su casa, fue amenazada por un grupo de extorsionadores, quienes le exigieron 10 mil soles para no atentar contra su vida. Los hampones, como advertencia, lanzaron una bolsa negra con dinamita con una carta extorsiva.

Pese a estar a tan solo algunas cuadras de la Unidad de Prevención e Investigación del Robo de Vehículos (Uprove), un parte policial, los delincuentes no dudaron en atentar contra la señora. La mujer, entre lágrimas y muy asustada por los hechos, exigió ayuda a las autoridades.

"El maestro de obra me lo entregó (La bolsa con el material explosivo), me lo entregó y me dijo que habían dejado una bolsa negra con dinamita. Me dijeron que de 10 mil soles para que no atenten contra mi vida, pero yo no tengo", lamentó la mujer.