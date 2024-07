"No es sencillo": Ministro del Interior sobre captura de Vladimir Cerrón

Tras las últimas revelaciones del exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, respondió a las consultas respecto al porqué hasta el momento no capturan a Vladimir Cerrón.

Ante ello, culpó al Poder Judicial por la demora en autorizar el allanamiento a la vivienda entre los jirones Huánuco y Huancas de Huancayo el pasado 15 de junio. Allí se detuvo a José Bendezú.

"Aquí el tema de seguridad tiene que ser un sistema que tiene que funcionar entre Ministerio Público y Poder Judicial porque no puedo exigir a la Policía si parte de los actores no se comprometen", lamentó.

El titular del Ministerio del Interior también precisó las acciones que vienen desarrollando para llegar hasta su objetivo, asegurando que conformaron un equipo especial que dará resultados.

Sin embargo, aseveró que estar trabajando detrás de un prófugo "no es sencillo", pese a que hicieron un compartimentaje entre los miembros del equipo especial.

"Respecto al tema del prófugo, del objetivo Vladimir Cerrón, ya lo hemos definido. Nosotros hemos conformado un equipo especial y que esperamos que en los próximos días nos den realmente resultados. Nosotros estamos trabajando, estar detrás de un objetivo no es sencillo", señaló.

Ante lo alertado, hizo una comparación en torno a las capturas en Pataz, enfatizando que el objetivo fue 45 personas, pero solo dieron con 16. La razón fue que el PJ demoró 45 días en otorgar la orden de allanamiento.

"Yo les acabo de comentar el tema de Pataz donde tenemos 16 detenidos. ¿Saben cuántos eran los objetivos? No eran 16, eran 45. Ustedes dirán, ¿por qué se capturaron 16? Por una sencilla razón: porque el Poder Judicial se demoró 45 días en darme la orden de allanamiento, y si no hubiera sido por el presidente del Poder Judicial que tuvo la gentileza de llamarnos y convocarnos entonces no hubiéramos podido lograrlo", sostuvo el ministro ofuscado.