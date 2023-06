La Libertad: denuncian que subprefecto de Parcoy hizo firmar a iletrados a favor de empresa minera

Wilson Altamirano Flores, hermano de Lenin Altamirano Flores, el minero fallecido durante un enfrentamiento entre policías, un agente de seguridad, que lo interceptaron mientras realizaba su trabajo de pallaquero en el centro poblado de Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de Pataz, denunció al subprefecto, Juan Carlos Lara Coronel, por, presuntamente, haberle hecho firmar a su cuñada y a su madre, un acta en favor de la empresa minera Marsa.

"Lo que mi cuñada me informa es que el subprefecto solamente les dijo que el documento es por alimentos en favor de los hijos de mi hermano. De acuerdo al acta, solo se les iba a brindar alimentos hasta el día del sepelio, es decir, la empresa solo hasta ese punto se iba a hacer responsable. Es un acta elaborada para favorecer a la empresa, solo ofrecían alimentación por unos días. Les han obligado a firmar y eso que no querían, pero el subprefecto insistió. Mi cuñada es una persona iletrada, por eso se han aprovechado", contó el familiar de la víctima.

Wilson Altamirano también reveló en Exitosa que, cuando llamaron a la minera Marsa para conciliar, se les informó, a través de una carta notarial, que la empresa no tenía ninguna responsabilidad sobre los deudos.

"Nos envían el acta firmada por mis familiares. Luego de enterrar a mi hermano, nosotros vamos a buscarlos y un representante de Marsa nos dice que hay un acta firmada, y nos damos con la sorpresa que no querían hacerse responsables, solo querían dar una ayuda humanitaria. A pesar de la insistencia con la empresa minera, tuvimos una reunión, pero no se quieren hacer responsables para los estudios de los niños de mi hermano, solo insisten en otorgar un monto mínimo para sus hijos y su esposa", agregó.

Tras lo ocurrido, los familiares del minero fallecido, Lenin Altamirano Flores, comentaron que presentaron una denuncia contra el subprefecto de Parcoy, ante las rondas campesinas de la zona.

El familiar de la víctima también informó que se llegó a un acuerdo con las rondas campesinas, en caso la empresa minera no se haga responsable de lo ocurrido.

"Nosotros con presión de las rondas campesinas y las bases, hemos llegado a un acuerdo, en caso no quieran hacerse responsables, vamos a tomar otras medidas. La ronda ha convocado a una reunión de emergencia para tomar medidas, nos van a brindar el apoyo en hacer un paro en respaldo. Ese subprefecto no tiene por qué permanecer en el cargo, defendiendo a las empresas en vez de defender a los pobladores", confirmó Wilson Altamirano.

Altamirano también contó que, en comunicación con el subprefecto de Parcoy, Juan Carlos Lara Coronel, este les refirió que solo se trata de un acta de acuerdo.

"Él no reconoce que sí sabía que los familiares del fallecido eran iletrados. Se queda callado, no dice nada. Queremos, realmente, tomen medida las autoridades competentes, que vean que nosotros no lo queremos como autoridad, queremos que defienda al pueblo, no en favor de las empresas", finalizó.