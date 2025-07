Colegios en La Yarada sin internet ni equipamiento a pesar de avances en expediente de infraestructura

19/07/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras más de cinco años de espera, el expediente técnico para una nueva infraestructura de la institución Educativa Juan Velasco Alvarado fue aprobado. Directivos y padres exigen que no se retrase el inicio de obras y se atiendan las múltiples carencias del plantel.

Padres y docentes reclaman infraestructura, internet y equipamiento

Luego de más de cinco años de gestiones, reuniones y promesas, la comunidad educativa de la institución educativa Juan Velasco Alvarado, ubicada en el distrito de La Yarada Los Palos, celebra un avance importante: la aprobación del expediente técnico para la construcción de una nueva infraestructura.

El documento fue entregado el pasado 11 de junio por representantes del Gobierno Regional de Tacna. Sin embargo, padres y docentes piden que se garantice el cumplimiento de los plazos y que no se postergue más el inicio de las obras.

"Gracias a esos reclamos se ha logrado tener (..) ahora nos han prometido que para este 18 de agosto ya va a pasar, ya nos van a dar la respuesta de visto bueno de la Contraloría de la República que debe pasar el expediente técnico. Y para ello el 18 de septiembre ya debe tener la buena pro para la licitación", informó la directora del plantel, Eugenia Chipana Alave.

La docente asumió funciones en enero de este año y ha enfrentado múltiples deficiencias, desde infraestructura precaria hasta falta de equipos.

Colegio de La Yarada.

Más de 400 estudiantes afectados

La institución educativa Juan Velasco Alvarado atiende a más de 400 estudiantes de primaria y secundaria, y brinda formación técnica en computación y alimentación. Sin embargo, carece de los espacios adecuados.

"En cuanto a las salas de profesores, no tenemos ambientes de usos múltiples, no tenemos biblioteca, un espacio apropiado, no tenemos un laboratorio equipado", precisó la directora.

El presidente de la APAFA, José Aníbal Arocutipa Romero, explicó que los padres han tenido que organizar actividades para recaudar fondos y adquirir siete laptops este año.

Internet deficiente y promesas sin cumplir

Otra de las mayores demandas es la conectividad. "En los 18 colegios del distrito de La Yarada no hay internet. El programa Orocon no cumplió y no tenemos conexión este año, a pesar de que tenemos computadoras. ¿Cómo van a trabajar los chicos en el área de cómputo?", cuestionó el presidente de APAFA.

La falta de internet afecta directamente la formación técnica de los alumnos, especialmente en ofimática y diseño gráfico. A pesar de las solicitudes reiteradas a la UGEL durante más de diez años, la respuesta siempre ha sido la misma: "No hay".

Colegio de La Yarada.

Exigen cumplir cronograma

La comunidad educativa exige que se cumplan los compromisos asumidos por las autoridades regionales. La urgencia es evidente: más de 400 estudiantes continúan recibiendo clases en condiciones inadecuadas, sin acceso pleno a infraestructura, internet y equipamiento básico. Por eso, padres y docentes insisten: infraestructura, internet y equipamiento no deben seguir siendo una promesa, sino una realidad para este 2025.