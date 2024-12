Pescadores artesanales de Lobitos critican a alcalde Talara por minimizar daños de derrame de petróleo: "Es irresponsable"

En exclusiva para Exitosa, el presidente de la Asociación de Gremios de Pescadores Artesanales de Lobitos, Jorge Periche, detalló que los más perjudicados por el derrame de petróleo de Petroperú son los dedicados a la pesca. Por ello, criticó duramente que el alcalde de Talara, Juan Zárate Vite, asegurara que las playas ya están casi limpias.

En diálogo con Pedro Paredes, para Hablemos Claro, el pescador explicó que la afección es severa y corrosiva para la sanidad de la fauna marina. Explicó que los delegados encargados de limpiar el mar estarían vertiendo un líquido que haría que la contaminación se desplace hacia el fondo marino, mas no estaría limpiando realmente.

Asimismo, señaló que lo mencionado por el presidente de Petroperú, Óscar Vera, quien habría mencionado que existe una empresa experimentada en limpieza trabajando en las playas afectadas, sería falso, argumentando que se trataría en realidad de vecinos de la zona.

El hombre lamentó que esta situación esté afectando las actividades pesqueras artesanales, enfatizando en que no estarían saliendo a pescar, puesto que pueden recolectar elementos contaminados. Criticó además que existe un "lavado de manos" de la Capitanía al no prohibir la salida a la pesca y solo limitarse a "recomendar".

"Nosotros vivimos del día a día, tenemos un aviso de Capitanía donde dice 'Les recomiendo no salir hasta que estén los informes. Porque podemos sacar un pescado contaminado. También decirnos 'les recomiendo' es una lavada de manos. Deberían decirnos salgan o no salgan ", enfatizó.

Finalmente, criticó severamente lo mencionado por el alcalde de Talara en diálogo con Exitosa. Y es que el burgomaestre de la comuna piurana argumentó que las playas ya se encuentran casi limpias e incluso se habría ido a bañar a las playas contaminadas en compañía de su familia.

"Es totalmente irresponsable lo que está diciendo. Yo he estado desde el primer día ahí y nunca lo he visto ahí. Él como alcalde provincial ha debido llegar a ver, han venido todas las autoridades, pero yo no lo he visto que siquiera se asome ahí, para mirar. No puede estar hablando así. Y si ha entrado al mar es una irresponsabilidad", resaltó.