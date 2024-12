Petroperú minimiza derrame de petróleo en playa de Talara: "Es una pequeña fuga"

El gerente general de Petroperú, Oscar Vera, minimizó el derrame de petróleo suscitado en la playa Las Capullanas (Talara) argumentando que, a diferencia de otras ocasiones, esta vez "es una pequeña fuga".

En medio de una serie de señalamientos por la contaminación generada por los restos de hidrocarburo, Vera Gargurevich aseguró que el petróleo que llegó hasta la costa "ya fue recogido". Así, indicó que el agua ya se encuentra completamente limpia.

"Me parece que el calificativo de 'desastre' es totalmente diferente. No hay ningún desastre. La flora y la fauna, su afectación, ha sido mínima. Tal es así que está totalmente limpia el área. No podemos comparar con otro derrames que sí se verifica y se evidencia, la afectación. Esto ha sido una pequeña fuga, diferente a cuando se derrama el hidrocarburo", expresó.