Fenómeno El Niño amenaza cosechas de arroz: productores advierten pérdidas de hasta el 30 %

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, Edwin Edquen advirtió que el fenómeno El Niño representa un riesgo para miles de agricultores peruanos, debido a las inundaciones que podrían afectar los campos de cultivo durante las distintas etapas de desarrollo de la planta.

Inundaciones amenazan la producción arrocera en la costa

Según explicó, mientras el 50 % de la producción nacional se concentra en regiones de la costa, como Piura, Lambayeque, parte de Áncash y Arequipa, el porcentaje restante corresponde a la Amazonía peruana.

El representante gremial precisó que las condiciones geográficas de la costa aumentan la vulnerabilidad de los cultivos frente a las precipitaciones excesivas. A diferencia de la selva, donde los terrenos cuentan con condiciones naturales de drenaje adaptadas a las lluvias frecuentes, las zonas arroceras costeras presentan mayores dificultades para evacuar el agua acumulada.

"Porque los efectos del Niño, según la data que mencionan, va a ser muy gran. Eso significa que campos agrícolas se van a inundar. Y los arroces, cuando están en proceso de espigado, si llega una inundación o un promedio de dos, tres días, toda la cosecha se viene abajo", sostuvo.

Edquen también explicó que las lluvias pueden perjudicar la calidad del producto. Si el exceso de agua alcanza la etapa de formación de la planta, puede ocasionar pérdidas, mientras que las precipitaciones durante el amarillamiento del arroz pueden reducir su calidad molinera y afectar su comercialización.

🔴🔵#MeganiñoEnElPerú ⚠️🌧️ | En diálogo con Exitosa, Edwin Edquen, coordinador de la Asociación Peruana de Productores de Arroz, advirtió que el fenómeno El Niño pone en riesgo la producción arrocera. Las lluvias podrían ocasionar pérdidas de hasta el 30 % de la cosecha. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐https://t.co/BsJDK3T8iL October 22, 2026

Agricultores buscan reducir daños ante las lluvias

Frente a este panorama, las juntas de usuarios y los productores vienen coordinando medidas preventivas para disminuir las posibles pérdidas. Entre las alternativas figura la siembra de variedades de arroz más resistentes al agua, debido a que algunas semillas utilizadas en la costa, como Tinajones, presentan mayor vulnerabilidad ante las precipitaciones intensas.

"Entonces lo que sé y sé que se están ahorita, como contingencia, están tratando de sembrar variedades muchas veces que son resistentes al agua, que en ese caso hay ciertas variedades que se siembran en la Amazonía del Perú", indicó el coordinador.

No obstante, el representante advirtió que estas acciones podrían resultar insuficientes ante inundaciones prolongadas. De acuerdo con las coordinaciones realizadas con las organizaciones de agricultores, las proyecciones preliminares apuntan a una reducción de entre el 20 % y el 30 % de la producción. Aclaró que se trata de estimaciones y que todavía no existe información estadística oficial definitiva que confirme el alcance de los daños.

Asimismo, señaló que los agricultores de la costa trabajan para reducir el riesgo mediante intervenciones en los cauces de los ríos. En ese sentido, consideró indispensable avanzar con la descolmatación de ríos y quebradas para facilitar el drenaje y evitar que las inundaciones alcancen niveles catastróficos.

Edquen advirtió que el impacto de El Niño no solo comprometería los ingresos de los productores, sino que también podría afectar el abastecimiento nacional de un alimento básico. Por ello, insistió en la importancia de reforzar las medidas preventivas y la coordinación con las autoridades. Si las lluvias ocasionan pérdidas significativas, una menor oferta de arroz podría generar presiones sobre los precios y perjudicar a los consumidores peruanos.