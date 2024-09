Soldado que perdió un testículo denuncia represalias del Ejército: "Me quieren a dar baja como desertor"

En entrevista con Exitosa, Víctor Condori Mamani, soldado que perdió un testículo producto de un castigo impuesto en el Ejército peruano, denunció que sus superiores tomarían represalias por revelar su caso a nivel nacional.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el cabo manifestó que ya no tiene deseos de volver a formar parte del Ejército peruano debido a que sería objeto de burlas, agresiones tanto físicas como psicológicas por parte de sus superiores y sus colegas de promoción. Ello incluye el hecho de que quieran darle baja como si hubiera desertado del servicio.

"Yo no quiero regresar el Ejército porque sé lo que me espera ahí. Voy a ser objeto de burlas, me van a dañar psicológicamente, me van a agredir físicamente, me van a sancionar de una u otra manera, porque como estoy haciendo una denuncia (...) me van a sancionar, no me dejarán descansar (...) (Además) me quieren dar de baja, pero como desertor, como si yo hubiera escapado", declaró a nuestro medio.