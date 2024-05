Ventanilla: Robo de celular en colegio desencadena enfrentamiento entre padres y profesores

Un altercado se suscitó en Institución Educativa 5137 Politécnico de Ventanilla Alta, ya que padres de familia no dudaron en enfrentarse a lo docentes tras la denuncia realizada por una adolescente por el robo de su celular por parte de un compañero de clase.

Los efectivos de la Policía Nacional del Perú fueron alertados por la violencia generada dentro de la casa de estudios y detuvieron a dos personas. Además, se reportó que varios de los profesores quedaron heridos.

Una adolescente reportó a las autoridades que sufrió el hurto de su teléfono móvil por parte de uno de sus compañeros. Sus familiares, al conocer la impactante noticia, no dudaron en acudir molestos hasta el centro educativo y confrontar al presunto ladrón, de solo 17 años.

Al ser confrontado por el tío y los primos de la víctima, el joven devolvió la pertenencia a la adolescente enfrente del subdirector y la tutora del Politécnico de Ventanilla Alta.

Sin embargo, los familiares se percataron de que el dispositivo no funcionaba bien y el presunto ladrón seguía con sus amenazas lo que provocó que el tío de la menor perdiera el control y no dudara en ingresar al colegio y volver a enfrentarlo directamente, lo que terminó en una gran pelea.

En un intento de detener la gresca, algunos docentes se acercaron así como otros padres que estaban cerca de la escena. Muchos de ellos lamentaron lo sucedido y piden mayor seguridad.

Los implicados fueron trasladados a la comisaría del sector para su respectiva identificación y determinar las responsabilidades del caso.

Por su parte, el subdirector de la I.E. hizo un llamado a las autoridades del Gobierno de Dina Boluarte para brindar la seguridad en la zona sino también a los padres de familia para que tengan más atención en la crianza de los alumnos. Además, precisó que "el caso no es un problema del sector educación sino familiar".

"No hemos esperado que pase este hecho. Tenemos planificado varias acciones de prevención por el contexto. No sabemos si va a volver a pasar y el día de ayer, lo que nos han garantizado y que hemos pedido porque no es tema del colegio. Lamentablemente, no es un tema del sector educación", comentó la autoridad educativa.