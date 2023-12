Trujillo: extorsionan a alcalde de Sinsicap y piden 50 mil soles para no matarlo

En esta oportunidad, el alcalde del distrito de Sinsicap, Miguel Polo Reyes, es la nueva víctima de extorsión por parte de criminales que amedrentan con matarlo y acabar con la vida de su familia, en caso no les entregue el monto de 50 mil soles.

Conforme a la versión de los propios familiares del burgomaestre, el artefacto que fue dejado en la vivienda en la avenida Gonzáles Prada, en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, no habría detonado por un mal encendido. Sin embargo, revelaron que vivieron un momento de mucha tensión.

"No detonó por un mal prendido, estaba solo que brillaba. En ese momento salimos a gritar con el temor y la desesperación que pensábamos que se iba a reventar. Agradezco a Dios que no haya detonado porque tengo a mi mamá en la casa. No sabemos qué habría pasado si hubiera reventado, no sabemos cómo esto nos habría afectado", manifestó una familiar del alcalde.