Tumbes: fuertes lluvias generan activación de tres quebradas en el distrito de Pampas de Hospital

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las fuertes lluvias que se han venido registrando en las últimas horas en la costa norte (principalmente en las regiones de Piura y Tumbes) han generado que se empiecen a activar quebradas en este último departamento en mención, situación inusual a estas alturas del año, pero que guarda relación con la inminente llegada del fenómeno El Niño 2026-2027.

Quebradas empiezan a activarse en la región Tumbes

De acuerdo con lo reportado desde la región fronteriza del Perú, las quebradas Peña Blanca, Chacritas e Higuerón, ubicadas en el distrito de Pampas de Hospital, provincia de Tumbes, se activaron durante la tarde de hoy, martes 20 de octubre.

La ocurrencia de este fenómeno generó la interrupción de la circulación de los vehículos pesados en la zona de Los Cerezos. Asimismos, las fuertes lluvias vienen dificultando el tránsito peatonal y de mototaxis en el centro de Tumbes, en el marco del tercer día consecutivo de precipitaciones, situación que pone parcialmente incomunicados a los pobladores locales.

Cabe precisar que, esta situación que podría intensificarse con el pasar de las horas, debido a que las precipitaciones extremas ( alerta roja ) estarán presentes en las provincias de Contralmirante Villar, Tumbes, Zarumilla (región Tumbes) y en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sullana y Talara (región Piura) hasta la tarde del miércoles 21 de octubre, según el informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

🔴 Se registrarían #LluviasIntensas (nivel rojo) hasta el 21/10 en algunas provincias de los departamentos de Piura y Tumbes, de acuerdo al aviso de corto plazo del @Senamhiperu. https://t.co/caFjH7FNkp — COEN - INDECI (@COENPeru) October 20, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.