Alcoholismo: ¿Cómo ayudar a un ser querido que tiene problemas con la bebida?

17/07/2023 / Exitosa Noticias / Familia

El alcoholismo es una enfermedad que afecta física y mentalmente al consumidor, pero el daño traspasa más allá alcanzando a los integrantes de su familia. Si sospechas que alguien de tu entorno está pasando por una situación como esta conoce con este artículo cómo ayudar a un ser querido que esté pasando problemas como este.

¿Signos de un potencial bebedor?

Cabe señalar que los problemas con la bebida se refieren a la frecuencia con la que se toma alcohol y, no tanto por la cantidad que consume.

A continuación brindaremos las características de un potencial bebedor:

. El alcohólico consume más de lo que haya planeado tras ir a un evento social.

. El bebedor pasa tiempo buscando, consiguiendo, bebiendo y recuperándose de los efectos del alcohol.

. Por sí mismo, no puede reducir su consumo de esta bebida, lo cual lo afecta en su área laboral, escuela u hogar.

. El alcohólico demuestra problemas en sus relaciones interpersonales por el abuso de ingesta de bebidas.

. Asimismo, se pierde eventos importantes con su familia, que a la larga le traerán problemas emocionales a sus seres queridos: heridas difíciles de borrar.

¿Cómo ayudar a un familiar que consume demasiado alcohol?

En primer lugar, antes de ayudar a alguien tienes que buscar apoyo tú mismo(a). Esta no es una tarea fácil 'nadie cambia a nadie", pero sí se puede aportar y hacer que reconozca su problema y busque ayuda.

Lo recomendable es que indagues la perspectiva de otras personas cercanas a ti como amigos y familiares. Explicarles el deseo de contribuir a que la situación de tu potencial bebedor mejore y poder tener una mayor visión del problema que afecta a tu hogar.

No está de más el que te integres a algún grupo que aborde este tipo de casos, para que te brinden la capacitación necesaria de cómo lidiar con una persona alcohólica y que esto no te afecte.

Las conversaciones en grupo ayudan mucho, ya que el juego de roles genera la empatía necesaria para abordar este tipo de casos y poder replicarlos con tu familiar en estas condiciones.

Si es tu pareja o esposo el que tiene este problema y su alcoholismo ha traspasado el respeto que tiene hacia ti: agresión física o verbal; no dudes en reportar, pero si lo quieres ayudar no dejes de recomendarle que asista a un profesional de la salud mental. Acompáñalo y hazle sentir que le importas. Tu familia no merece el irrespeto de nadie.

Es así como, si realmente quieres apoyar a algún integrante de tu familia frente a sus problemas de alcoholismo, lo recomendable es que seas consciente, primero, que quieres apoyarlo y, seguido a ello, buscar la ayuda necesaria para poder acercarlo a terapia con un profesional. Todo es un proceso.