Caso Rolex: Fiscalía tendría pruebas contra Wilfredo Oscorima por delito de contrabando, según abogado

En diálogo con Exitosa, el abogado tributarita José Verona indicó que la formalización de la investigación contra Wilfredo Oscorima por delito de contrabando respondería a la existencia de medios probatorios.

Según el comunicado presentado por La Fiscalía en Delitos Aduaneros del Callao, formalizó una investigación preparatoria contra los ciudadanos Wilfredo Oscorima Loja, Wilfredo Oscorima Núñez, y Fritz Hinostroza Oscorima.

El abogado José Verona aclaró que cuando utilizan la determinación formalizar es porque hay pruebas del delito cometido por el gobernador de Ayacucho donde hay una responsabilidad con indicios razonables.

Los delitos son: presunto ingreso ilegal de los relojes Rolex de lato valor, los presuntos bienes inducidos de delitos de contrabando y receptación de aduanera agravada de origen ilícito siendo una condena evidente según el abogado.

"Cualquier producto que no se fabrique en el Perú, que termine encontrándose en el perú tiene que tener una dúa declaración única de Aduana, si es probado que el producto no se fabrica en el Perú y está dentro del país está probado el delito de contrabando, ya no habrá forma de abstenerse de esa responsabilidad" enfatizó Verona.